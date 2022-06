Calciomercato Lazio, altro passo avanti per Carnesecchi: la nuova offerta

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio non molla Marco Carnesecchi. La società, e l'allenatore, da tempo lo hanno scelto come rinforzo tra i pali e sono disposti ad attendere i tempi di recupero dopo l'operazione alla spalla. Come anticipato dalla nostra redazione la Lazio vuole convincere l'Atalanta, che chiede 15 milioni, ad abbassare il prezzo e cercare di chiudere la trattativa. I bergamaschi vorrebbero invece incassare 12 milioni ma con una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio Lotito avrebbe fatto un ulteriore passo rilanciando e mettendo sul piatto un'offerta di 12 milioni più 3 di bonus.