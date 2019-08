Calciomercato Lazio, Badelj torna alla Fiorentina: i dettagli dell'operazione

È fatta: Milan Badelj torna alla Fiorentina. Tra domani e lunedì il croato lascerà la Lazio e il ritiro di Marienfeld per fare ritorno a "casa". Il vice-campione del mondo si muoverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni e, per la chiusura dell'operazione, è stato decisivo un piccolo passo indietro del club biancoceleste che avrebbe preferito partisse con obbligo di opzione. Badelj andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione, un ingaggio molto vicino a quello percepito in questa stagione a Roma. È stato proprio il croato a spingere fortemente per tornare a Firenze, rifiutando qualsiasi altra destinazione che non fosse la sua ex squadra. Nei giorni scorsi ha parlato molto con Inzaghi. Il mister ha provato a trattenerlo, spiegandogli l'importanza del suo ruolo nel progetto della Lazio che verrà. Ma il richiamo di casa è stato troppo forte. L'avventura di Badelj in biancoceleste è ormai ai titoli di coda, Montella e la Fiorentina lo aspettano.

PADERBORN - LAZIO, LE PAROLE DI CATALDI

CALCIOMERCATO.IT: LA ROMA HA BLOCCATO LLORENTE

TORNA ALLA HOMEPAGE

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.