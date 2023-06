Calciomercato Lazio | C'è l'accordo con Berardi: ecco i termini dell'intesa. Intanto Frattesi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Nel lungo incontro che si è tenuto ieri a Formello sono stati toccati diversi punti di mercato sul quale era necessaria una riflessione faccia a faccia tra Sarri, Lotito, Fabiani e Calveri. Come riporta la rassegna di Radiosei, nel vertice è stato dedicato un tempo massiccio per organizzare l'operazione Berardi, senza però sottovalutare tutti gli altri profili graditi o meno dal tecnico laziale:

BERARDI - Per quanto riguarda il nome numero uno in lista, la situazione è decisamente interessante. L'accordo con il giocatore è chiuso, manca quello con il Sassuolo, ma la trattativa sembrerebbe in dirittura d'arrivo. Venti milioni circa verranno pagati al club neroverde: da capire in quante tranche il pagamento sarà effettuato e se nell'operazione rientrerebbe anche Cancellieri (possibili destinazioni del ragazzo anche Salernitana e Torino). Con Berardi è già stata trovata da diverso tempo l'intesa per un quadriennale da 2,5 milioni a stagione.

GLI ALTRI NOMI - Maurizio Sarri avrebbe rifiutato Politano e nel frattempo ottenuto le lusinghe di Davide Frattesi, il quale sarebbe felice di raggiungere il tecnico toscano a Formello. Il problema intorno al classe '99 è il prezzo del cartellino, valutato 35 milioni da Carnevali. Intanto continua a rimanere in lista il nome di Gedson Fernandes dalla Turchia come piano di riserva,

Nel caso in cui dovesse partire Milinkovic (sulle cui tracce ci sarebbero Juve e Inter), il primo sostituto rimane Zielinski. Per il reparto avanzato Sarri continua a chiedere Milik, che però guadagna attualmente 3 milioni. Più abbordabili in termine di stipendio sono Simeone, Marcos Leonardo, Gimenez e Rafa Silva. Ultima ma non per importanza ,la richiesta di Sarri di implementare l'area scouting per far crescere i prodotti del vivaio: ha fatto i nomi di Leonardo Gabbanini e Lorenzo Giani, nell’ultimo anno al Tottenham dopo la Juve.

USCITE - Nell'incontro avvenuto ieri sera per quanto riguarda il mercato in uscita sono stati ribaditi i nomi di Maximiano, Basic e non solo, che non rientrano più nel progetto.