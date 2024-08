Calciomercato Lazio | Da Cherki a Diao: chi sarà il colpo last minute?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sei acquisti già chiusi, ma manca ancora qualcosa. Baroni lo sa, la società anche. Ma la priorità ora, come ripetuto a più riprese da Fabiani, sono le uscite. Ci sono diversi esuberi da piazzare: da Akpa-Akpro a Basic, passando per André Anderson e Fares (destinato alla Grecia). Una volta sfoltito l'organico e risolta al grana lista (Hysaj a rischio taglio), il diesse userà gli ultimi giorni di mercato per tentare un colpo last minute.

Di nomi in queste settimane se ne sono letti tanti. Da Laurienté del Sassuolo a Cherki del Lione, passando per Bellingham Jr (fresco di rinnovo). E poi altri giovanissimi come Diao del Betis e per Fernandez-Pardo del Gent: i due classe 2005 attenzionati da Formello, senza però imbastire una trattativa concreta. Profili andranno monitorati fino all'ultimo, soprattutto se dovessero sbloccarsi le cessioni. Il profilo più interessante resta quello di Cherki, valutato 20 milioni dal club francese, nonostante la scadenza di contratto nel 2025. E infine attenzione a Samardzic: se non dovesse andare all'Atalanta e rimanere senza alternative fino al 31 agosto, non è da escludere un nuovo tentativo della Lazio.