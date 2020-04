Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Kean e soldi per Immobile all'Everton"

La straordinaria stagione di Ciro Immobile alla Lazio ha attirato le attenzioni di diversi big club. L'attaccante è innamorato della Lazio e vuole rimanere a Roma, ma nonostante ciò, c'è da aspettarsi qualche tentativo di "scippo" durante la prossima sessione di mercato. Il portale inglese dailystar.co.uk riporta l'interesse dell'Everton che vorrebbe offrire Moise Kean come contropartita. Naturalmente l'offerta, qualora dovesse arrivare in via ufficiale, sarà arricchita da una parte economica. Kean a Liverpool non è mai esploso, e un ritorno in Italia potrebbe essere la soluzione giusta per la sua carriera. Discorso differente invece per Immobile che ha trovato il suo equilibrio a Roma e che sta già pensando al prossimo rinnovo contrattuale.

