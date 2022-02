Calciomercato Lazio, difesa da ricostruire: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha trovato un equilibrio. Debacle di San Siro in Coppa Italia a parte, la Lazio non subisce gol da quattro partite e sembra aver trovato la quadra. I capitolini sono in risalita, ma in estate tante cose cambieranno. Soprattutto la difesa subirà tante modifiche. Luiz Felipe e Strakosha sono in scadenza e, con il passare dei giorni, le sensazioni non sono buone. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, l'italobrasiliano è seguito da parecchi club con il Siviglia che sembra aver sorpassato tutti. Il portiere, invece,è nel radar del Watford. Il rinnovo di Reina sarà automatico in caso di qualificazione europea, mentre per Marusic, Patric e Radu (anche loro in scadenza) la situazione è diversa. Il primo resterà, mentre per gli altri due se ne riparlerà più avanti. Attenzione ad Acerbi che piace a Milan e Juventus e non è certo di restare a Formello. I nomi caldi in entrata, invece, sono quelli di Casale e Romagnoli. Il primo ha una valutazione di circa 10 milioni e i dialoghi con il Verona vanno avanti da un po'. L'altro è quello di Alessio Romagnoli che si svincolerà dal Milan e che la Lazio spera di portare in biancoceleste. Tifoso delle aquile e nativo di Anzio, per lui sarebbe tornare a casa anche se non ha mai giocato in carriera con la maglia della Lazio. I sostenitori biancocelesti ci sperano tanto.