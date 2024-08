Calciomercato Lazio, Folorunsho si avvicina: e sullo sfondo resta...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Folorunsho si avvicina sempre di più a Formello, lo afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che vede ormai il giocatore sulla via del ritorno. Nella giornata di ieri era stato ipotizzato un possibile inserimento della Fiorentina nella trattativa, che avrebbe proposto Ambrabat, ma la questione non sarebbe decollata né sfumata. Dodici milioni con bonus è la richiesta di De Laurentiis.

Lotito tenterà per la formula del prestito senza obbligo di riscatto, in caso negativo può chiedere uno sconto sul prezzo con obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta il nome di Alcaraz ed è un under 22, ha 21 anni, in campionato non c’è bisogno di fargli spazio per tesserarlo, in Europa sì.