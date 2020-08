Calciomercato Lazio, Guerrieri rinnova fino al 2023: firma e prestito a Salerno

Continuerà a distanza il rapporto tra la Lazio e Guido Guerrieri. L’ex portiere della Primavera, premiato come miglior giocatore delle final eight nel 2015, andrà in prestito alla Salernitana. Non prima però di aver firmato il rinnovo di contratto che lo legherà al club in cui è cresciuto fino al 2023. Due anni di prolungamento rispetto al precedente accordo, con un lieve adeguamento dell’ingaggio. Dopo diverse stagioni come terzo, per il classe ’96 è arrivato il momento di cercare la consacrazione altrove. L’esperienza al Trapani nel 2016 non è andata come previsto, ora però Guerrieri è maturato sia come uomo che come calciatore, merito degli insegnamenti di Grigioni e dagli attestati di stima ricevuti da Inzaghi (che lo ha fatto esordire in Serie A contro il Bologna) e dal ds Tare. Ieri sera, dopo aver valutato la proposta con il suo entourage, è stato proprio il direttore sportivo a incoraggiare Guido ad andare a farsi le ossa in Serie B. Questa mattina effettuerà l’ultimo allenamento ad Auronzo con la Lazio, saluterà i compagni e sabato partirà alla volta di Sarnano, luogo del ritiro della Salernitana. In granata dovrà conquistarsi il posto da titolare, ma questo non lo spaventa di certo.

Pubblicato il 28/08 alle 01.00