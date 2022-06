Calciomercato Lazio, il Napoli vuole Luis Alberto e spunta una contropartita

Il club azzurro non molla la presa per il Mago e studia una soluzione per abbassare le pretese di Lotito che chiede sempre 30 milioni...

Luis Alberto piace al Napoli, è uno dei nomi che Spalletti vorrebbe portare al “Maradona” per dare maggior qualità alla propria trequarti. Lo spagnolo può muoversi da 10 nel 4-3-1-2 e da mezzala nel 4-3-3. Zielinski - nonostante abbia detto di non volersi muovere da Napoli - rimane sul mercato, ma un’ipotesi scambio è complicata, anche perché il polacco percepisce 4 milioni annui, uno stipendio pesante, soprattutto nell’ottica lotitiana di contenimento del monte ingaggi. Luis Alberto è nel mirino del Napoli che, però, considera troppo alto il prezzo affisso da Lotito sul cartellino del Mago: 30 milioni di euro. L’idea di De Laurentiis è quella di abbassare le richieste del collega laziale inserendo una contropartita tecnica e nelle ultime ore circola con insistenza il nome di Matteo Politano. L’esterno piace a Sarri, il suo profilo era stato accostato ai biancocelesti anche all’inizio della sessione estiva 2021, ci si limitò a timidi sondaggi. Il motivo? Politano era valutato 20-25 milioni, una somma ritenuta esagerata dalla Lazio. Non che il prezzo sia cambiato molto.

IDEA - L’ex Sassuolo, però, vorrebbe cambiare aria, l’agente ha dichiarato che “il ragazzo non sente più la fiducia di prima e quando un giocatore non ha fiducia non sta bene”. Politano strizza l’occhio al mercato, può salutare Napoli, chissà che possa aprire alla destinazione Lazio. Discorsi ancora embrionali, un’offerta vera e propria non è stata ancora formalizzata, ma rumors insistenti - raccolti dalla nostra redazione - vorrebbero ADL in procinto di formulare una proposta da 10 milioni più il cartellino di Politano, per un totale di 28-30 milioni. Difficile immaginare che la Lazio possa accettare, Lotito è restio a operare con contropartite, preferisce offerte cash, ma - dovesse effettivamente arrivare l’offerta - si confronterà con Sarri e se il tecnico dovesse dare l'ok, si potrebbe anche mettere al tavolo con De Laurentiis, magari provando ad alzare la parte in contanti. Dipenderà inoltre anche dalla volontà di Luis Alberto, lo spagnolo sogna il ritorno in Liga, preferibilmente al Siviglia. La Lazio non lo considera incedibile, lo sacrificherebbe per dare respiro all’indice di liquidità e al mercato, ora bisogna attendere le prossime mosse delle possibili pretendenti. Napoli in primis.

