Calciomercato Lazio, Lotito respinge Siviglia: tre strade per Ilic e il Milan...

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto si allontana da Siviglia. Il club andaluso ha annunciato ieri l'arrivo di Isco, centrocampista ex Real Madrid e adesso in casa Lazio c'è un rebus da risolvere. Ci sono tre strade percorribili: acquistare Ilic come è successo per Romagnoli e Vecino, oppure, considerare il mercato chiuso o avvicinarsi alla fine di agosto, valutando gli scenari possibili. C'è però da tener bene in mente che tra Setti e Lotito c'è un accordo per tenere bloccato il centrocampista serbo entro e non oltre Ferragosto.

IL MILAN INSIDIA - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ilic e il suo agente non sarebbero stati ancora contattati, ci può essere un’intesa tra Lazio e Verona, ma non ancora quella con il giocatore. Occhio perché ci sono anche altre offerte tra cui il Milan, con Pioli che cerca ancora un centrocampista visto l'arrivo di Renato Sanches al Paris Saint Germain. Non solo, perché Lotito avrebbe respinto nelle scorse settimane un’offerta di 18 milioni per Luis Alberto dal Siviglia. Adesso sembra difficilissimo acquistarlo, chissà quale strada alla fine sceglierà la dirigenza biancoceleste.