Calciomercato Lazio, Luis Alberto-Zielinski: destini incrociati, ma serve…

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quattro giornate al termine della stagione, ma il calciomercato Lazio già è aperto. Le società si stanno muovendo, anche se a Formello bisognerà aspettare il piazzamento finale per decidere come agire. La priorità sarà quella di decifrare nel minor tempo possibile il futuro di Milinkovic e Luis Alberto. Due discorsi diversi, ma che riguardano lo stesso reparto. In caso di doppio addio, servirebbe una vera e propria rivoluzione a centrocampo. La posizione del Sergente è assai complessa, molto meno quella del Mago. L'ex Deportivo La Coruna non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare in Spagna, ma nel 2023 le cose sono cambiate. Si è integrato alla perfezione nei meccanismi di Sarri, fino a diventare la mezzala perfetta per il gioco del tecnico, che da gennaio in poi non ha più rinunciato al suo numero 10.

SUGGESTIONE ZIELINSKI - Eppure la permanenza di Luis Alberto non può essere assolutamente data per scontata. Con l'offerta giusta lo spagnolo potrebbe salutare in anticipo i compagni, lasciando un vuoto importante in quella posizione di campo. Anche se Sarri saprebbe perfettamente come andare a colmare quella lacuna. Trovano conferme le voci di un interessamento concreto per Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli campione d'Italia. Nonostante la volontà di assecondare i desideri del proprio allenatore, Lotito non sembra disposto a fare follie. Se dovesse avanzare una proposta economica per il polacco non sarebbe comunque superiore ai 20 milioni di euro, considerato anche il contratto in scadenza nel 2024. Scenari che saranno più chiari una volta terminato il campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.