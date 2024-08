Calciomercato Lazio | Spuntano due nomi per la difesa: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Il mercato sta per arrivare alla conclusione. Il 30 agosto a mezzanotte le porte si chiuderanno e l'appuntamento verrà rimandato al mese di gennaio, con la sessione invernale. In queste poche ore che restano la Lazio tenterà di piazzare tutti gli esuberi per provare a regalare a Baroni qualche ultimo acquisto con il nome di Folorunsho che resta uno dei più caldi, ma ai quali si sono aggiunti di recente anche profili come Barrenechea o Arthur. Attenzione, però, anche ad altri reparti perché oltre alla fascia mancina dove, come vi avevamo anticipato in esclusiva, si potrebbe muovere qualcosa, la Lazio starebbe pensando di regalarsi anche un nuovo difensore centrale. In tal senso, secondo quanto riporta Gianluigi Longari, da Formello starebbero guardando in casa Olympique Marsiglia dove sarebbero stati messi in uscita due calciatori come Chancel Mbemba e Samuel Gigot. Rispettivamente classe 1994 e 1993 non rientrerebbero nel progetto di ringiovanimento della rosa ma potrebbero diventare occasioni di mercato qualora dovesse partire qualcuno della retroguardia con Casale che diventerebbe un nome da seguire con particolare attenzione. I due calciatori sarebbero finiti nel mirino anche del Torino, a caccia di un centrale per sostituire Buongiorno.