Calciomercato Lazio | Da Arthur a Folorunsho: le uscite bloccano i possibili rinforzi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Le uscite bloccano i possibili rinforzi in casa Lazio. Alla lista dei nomi accostati ai biancocelesti, proprio nelle ultime ore, s'è aggiunto Arthur. Il brasiliano - così come Ngonge e lo stesso Folorunsho - sarebbe stato offerto alla Lazio che, però, starebbe vivendo un momento di empasse. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, le entrate sono bloccate dalle uscite. Il club non è ancora riuscito a cedere i calciatori in esubero, poiché per loro non sono giunte proposte in linea con le richieste. E il 'discorso liste' impone delle riflessioni. Hysaj rimarrebbe il principale indiziato per far spazio a Gila, ma non è escluso che la scelta di Baroni ricada su qualcun altro. Anche perché lo stesso difensore albanese è stato chiamato in causa durante l'ultima sfida contro l'Udinese.

TORNA ALLA HOMEPAGE