Calciomercato Lazio | Baroni vuole un regista: spunta un nuovo profilo

CALCIOMERCATO LAZIO - La regola è sempre quella: per far entrare qualcuno a Formello, serve prima che esca qualcun altro. La Lazio in questa sessione di mercato ha voluto accelerare i tempi, ha acquistato tutti i giocatori che servivano (tranne Dia arrivato dopo) prima della fine del ritiro di Auronzo, mettendo a disposizione di Baroni la squadra al completo, o quasi. Se c'è una cosa, infatti, di cui si è reso contro il tecnico in queste settimane è che ha necessità urgente di un giocatore che prenda in mano la squadra. Dalla sala conferenze di Formello il giorno prima, alla pancia del Bluenergy Stadium dopo il triplice fischio contro l'Udinese l'allenatore fiorentino ha sempre ribadito un concetto: "Serve più velocità nella manovra". In quest'ottica sarebbe fondamentale l'arrivo di un play, un profilo che sia in grado di dettare i tempi della manovra, verticalizzando quando c'è da verticalizzare e giocando in orizzontale quando bisogna costruire con più calma.

L'ESIGENZA DI UN PLAY - Nella partita di ieri Baroni ha voluto schierare Vecino. A pochi minuti dall'inizio della partita ha spiegato: "Partita molto fisica, è una garanzia e ho cercato di mettere qualche centimetro in più". Rovella finisce così in panchina per tutti e 90', al fianco di Cataldi, altro giocatore al centro delle attenzioni. Il numero 32 non è incedibile per la società, ma lui di lasciare la Lazio non ne vuole sapere. Questa è la maglia che ama ed è qui che vuole restare anche a patto di vedersi ritoccare notevolmente il minutaggio. E il rischio è concreto. Soprattutto perché, come riporta Il Corriere dello Sport, ad aver guadagnato posizioni nelle gerarchie è lo stesso Vecino, oggi incedibile per Baroni. L'uruguaiano è stato accostato a molte squadre turche, tra queste anche il Besiktas che non starebbe cercando però giocatori in quel ruolo. A meno di una settimana dalla fine del mercato immaginare una sua partenza è complicato. E allora chi sarà a uscire? Avendo già nominato Cataldi, anche nel mirino del Monza nonostante la sua volontà di restare, si aggiungono i soliti esuberi. Hysaj, che ieri ha raggiunto 300 presenze in Serie A, Basic, Akpa Akpro e Andre Anderson. Un totale di circa 7 milioni di euro di stipendio (lordo) all'anno. Una spesa che la Lazio non vuole più sostenere, soprattutto per dei giocatori che se dovessero restare nella Capitale sarebbero costretti a finire fuori lista e fuori rosa, compreso il terzino albanese in vista del rientro di Gila.

UN NOME NUOVO - Per questo il mercato in entrata vive al momento una fase di stallo, per questo la Lazio ha dato la priorità alle uscite. La società biancoceleste vuole liberarsi di quelle spese inutili a bilancio per calciatori inutilizzati, se questo obiettivo verrà raggiunto nelle prossime ore, a quel punto si inizierà a lavorare nuovamente in entrata. Questo, però, non significa che da Formello non si guardino intorno. Quello di Folorunsho è un nome e un argomento già noto. La Lazio se ci proverà lo farà nelle ultime ore di mercato e solo alle sue condizioni, approfittandosi della necessità del Napoli di venderlo. Ma non è l'unico. Mentre, infatti, Alcaraz si accasa al Flamengo, i dirigenti e gli osservatori biancocelesti continuano a guardare 'in Argentina' e, secondo il Corriere dello Sport, avrebbero individuato in Enzo Barrenechea un profilo idoneo alle richieste del nuovo tecnico Baroni. Passato in estate all'Aston Villa, al momento non sembrerebbe esser entrato nelle grazie di Emery che lo ha escluso dai convocati sia contro il West Ham, sia contro l'Arsenal. Una bocciatura di cui la Lazio potrebbe approfittare, magari acquistandolo in prestito con opzione di riscatto. Reduce da un'ottima stagione a Frosinone (in prestito dalla Juve), si rivelerebbe un acquisto interessante anche in ottica futuro. Ogni discorso, però, dovrà essere rimandato agli ultimi giorni di mercato, quando si spera che l'esigenza delle uscite sarà stata risolta.

Pubblicato il 25/08