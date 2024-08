Calciomercato Lazio | Alcaraz saluta il Southampton e vola in Brasile: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Non vestirà la maglia biancoceleste Carlos Alcaraz. Il centrocampista argentino nelle prossime ore si trasferirà in Brasile per diventare un nuovo giocatore del Flamengo. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, nelle prossime ore il classe 2022 metterà la firma sul contratto per ufficializzare il suo trasferimento dal Southampton che dovrebbe avvenire a titolo definitivo per una cifra intorno ai 17 milioni di euro.