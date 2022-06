Calciomercato Lazio, Tare a Londra: il Chelsea ci prova per Milinkovic

Fonte: Alessandro Zappulla, Marco Valerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - Il Chelsea ci prova per Milinkovic? I rumors intorno al viaggio di Tare a Londra si susseguono, l'ultimo parla di un forte interessamento dei Blues per il serbo. La Lazio valuta SMS 100 milioni, Lotito può scendere a 75-80 milioni, difficile che accetti cifre inferiori. Il Chelsea può passare all'assalto, ma deve prendere anche due centrali di livello (ha perso Rudiger e Christensen) e ha appena speso 60 milioni di sterline per Raphinha. Possibile, quindi, che gli inglesi provino a inserire contropartite nell'eventuale operazione, con Emerson e Loftus-Cheek molto graditi alla Lazio. La trattativa è complessa, non vengono annunciate svolte immediate, ma la situazione intorno a Milinkovic comincia a muoversi.

Igli Tare è a Londra. Il ds biancoceleste è partito in giornata e il rientro è previsto già domani. Volo in partenza da Fiumicino, direzione capitale britannica e probabile missione di mercato per il dirigente albanese. Da capire l'obiettivo del viaggio di Tare che già nelle settimane scorse s'era mosso verso Londra. Movimenti in entrata o in uscita? Saranno le prossime ore a rivelarlo.

IN USCITA - La Lazio ha in rosa un gioiello, Milinkovic-Savic è valutato circa 80 milioni. In Premier ha estimatori, nessuno per ora ha mosso passi decisivi. Il Manchester United è vicino a De Jong, mentre Arsenal e Tottenham per ora nicchiano. Il Chelsea ha chiuso Raphinha per 60 milioni di sterline, ora dovrà acquistare due difensori per sostituire Rudiger e Christensen: sul taccuino de Ligt, Skriniar e Kounde. Milinkovic piace ai Blues che però vorrebbero abbassare la richiesta laziale inserendo alcune contropartite. Ai biancocelesti, non è un mistero, interessano Emerson e Loftus-Cheek. C'è poi Vedat Muriqi che dopo il prestito al Maiorca cerca una nuova sistemazione. Il club delle Baleari non vuole pagare quello che chiede la Lazio (12 milioni), s'è fermato a 8. In Inghilterra, però, ci sono club con disponibilità economica importante, può diventare uno scenario da tenere d'occhio. Muriqi era stato cercato, a gennaio, dall'Hull City. Tare ha avuto mandato da Lotito di vendere, di piazzare gli esuberi, Muriqi ne è il capofila.

IN ENTRATA - Missione per vendere o per comprare? Sul taccunio della Lazio c'è il nome di Emerson Palmieri, è una richiesta di Sarri. Il Lione non l'ha riscattato, ha tempo ancora un giorno, difficilmente eserciterà l'opzione di 15 milioni di euro. Emerson tornerà al Chelsea, difficilmente resterà. Lotito vorrebbe accontentare Sarri, ragionando sempre sulla base di un prestito con diritto di riscatto. S'era parlato di Lucas Torreira, è di proprietà dell'Arsenal, la Fiorentina non l'ha confermato. Torreira è in scadenza nel 2023, costa circa 8 milioni.

