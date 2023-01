Caso Plusvalenze, maxi penalizzazione Juve: la decisione della Corte Federale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivato il verdetto della Corte Federale d'Appello in merito al Caso Plusvalenze che vede coinvolta la Juventus. Dopo l’udienza che si è tenuta in giornata, la Corte si è chiusa in Camera di Consiglio per deliberare e redigere il dispositivo con il quale ha inflitto pene maggiori rispetto alle richieste fatte dalla Procura. Nel dettaglio, la penalizzazione per la squadra bianconera è di 15 punti più sanzioni ai dirigenti. Tutti gli altri club coinvolti sono stati prosciolti. Ecco il comunicato: "La Corte Federale di Appello presieduta da Mario Luigi Torsello ha accolto in parte il ricorso della Procura Federale sulla revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio scorso, sanzionando la Juventus con 15 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e con una serie di inibizioni per 11 dirigenti bianconeri (30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio).

La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti".

