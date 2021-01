DIRETTA - Genoa - Lazio 1-1: rossoblù pericolosi con Shomurodov

Serie A TIM 2019-2020, 15ª giornata

Genoa - Lazio 0-1 (15' Immobile rig., 57' Destro)

Domenica 3 gennaio 2021, ore 15:00

Stadio Luigi Ferraris di Genova

Formazioni ufficiali:



Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata (32' Radovanovic), Criscito; Zappacosta, Badelj, Rovella (45' Zajc) Behrami (72' Lerager), Czyborra; Pjaca (45' Shomurodov), Destro (60' Scamacca). A disp. Paleari, Bani, Dumbravanu, Goldaniga, Ghiglione, Melegoni, Zim. All. D. Ballardini.



Lazio (3-5-2): Reina; Patric (45' Luiz Felipe), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (69' Escalante), Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Franco, Hoedt, D. Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese (sez. Teramo).

Ammoniti: 43' Patric (L), 58' Destro (G), 59' Milinkovic (L), 63' Czyborra (G),

SECONDO TEMPO

78' Milinkovic ci prova dalla distanza, ma Perin non si lascia sorprendere.

77' Ottima azione di Lazzari, che però sbaglia il passaggio all'indirizzo di Caicedo. Il Genoa recupera.

75' Il Genoa insiste: Luiz Felipe anticipa Lerager su cross di Shomurodov.

74' Provvidenziale intervento di Radu che mura la conclusione di Shomurodov.

72' Ultimo cambio per Ballardini: esce Behrami, entra Lerager.

70' Occasione per il Genoa: Shomurodov conclude in porta, la palla va al lato di un soffio.

69' Nuovo cambio per Simone Inzaghi: esce Leiva, entra Escalante.

68' Ammonito Lucas Leiva che, diffidato, salterà la prossima gara contro la Fiorentina.

67' Milinkovic serve Immobile in verticale, anticipa Zajc.

65' Calvarese va a vedere l'azione al monitor e, una volta rientrato in campo, opta per il calcio di punizione in favore del Genoa.

64' Da calcio di punizione, Luis Alberto batte, Luiz Felipe fa sponda per Caicedo, che non riesce a concludere in porta. I calciatori della Lazio si lamentano per il fallo di mano di Zappacosta sul colpo di testa del brasiliano.

63' Viene ammonito anche Czyborra per l'intervento su Lazzari.

61' Crossa Lazzari: Caicedo, con la volontà di arrivare sul pallone, fa fallo in attacco. Calvarese ferma l'azione.

60' Quarto cambio per il Genoa: esce Destro, entra Scamacca.

59' Momento di difficoltà per la Lazio: Milinkovic viene ammonito dall'arbitro dopo l'intervento su Zajc.

58' Destro, che aveva esultato togliendosi la maglia, viene ammonito da Calvarese.

57' Gol del pareggio del Genoa, che beffa la Lazio con un'ottima azione in verticale. Il contropiede viene orchestrato da Shomurodov, che serve Destro. Reina non può nulla.

56' Contropiede Lazio: Immobile serve Luis Alberto, che conclude in porta con un tiro a giro. La palla sfiora Masiello, sarà calcio d'angolo per i biancocelesti.

55' Intervento Radovanovic - Immobile, e calcio di punizione per il Genoa all'altezza del cerchio di centrocampo.

53' Provvidenziale doppio intervento di Acerbi: il difensore ferma Shomurodov che si stava involando verso la porta di Leiva.

52' Dagli sviluppi dell'azione, Badelj calcia in porta ma Reina non ha alcun problema a far suo il pallone.

51' Il Genoa rimane in attacco con un nuovo calcio d'angolo: il pallone arriva ancora sul primo palo, allontana Leiva.

51' Lazzari e Luiz Felipe mettono in corner la palla di Destro: la palla è corta, interviene Leiva.

50' Altro corner per i biancocelesti, con Luis Alberto pronto a battere. Immobile colpisce male di controbalzo: la palla si perde altissima.

49' Calcio d'angolo per la Lazio: batte Luis Alberto con una palla forte sul primo palo, si oppone Destro.

48' Badelj porta palla, Caicedo lo chiude in fallo laterale.

46' Cross di Masiello, Milinkovic appoggia di petto a Reina.

45' Riprende il match!

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Sostituzione anche per la Lazio: esce Patric, che era stato ammonito, ed entra Luiz Felipe.

AGGIORNAMENTO ORE 16.00 - Doppio cambio per il Genoa: escono Rovella e Pjaca, entrano Zajc e Shomurodov.

SINTESI PRIMO TEMPO

Primo tempo intenso tra Genoa e Lazio al 'Ferraris'. Il gol del vantaggio arriva dai piedi di Ciro Immobile, che dal dischetto del rigore non lascia scampo a Perin. Il tiro dagli undici metri era stato concesso da Calvarese, con l'aiuto del Var Mazzoleni, per il fallo di Zapata su Milinkovic. La squadra di Ballardini subisce il ritmo della Lazio, che va a un soffio dal raddoppio in varie occasioni. I rossoblù si rendono pericolosi solamente alla fine, grazie in particolare a Zappacosta, che sfrutta la sua fisicità nei duelli con Marusic.

PRIMO TEMPO

45'+2' Scade il secondo minuto di recupero: finisce il primo tempo del match.

45'+2' Cross di Milinkovic, Radovanovic "liscia" la palla. In agguato c'è Caicedo, che comunque non riesce ad arpionare la palla.

45' Cross di Zappacosta, Radu libera in fallo laterale.

44' Da calcio di punizione, Badelj calcia sul primo palo. Reina interviene facendo proprio il pallone. Intanto, saranno due i minuti di recupero.

43' Patric ferma Zappacosta, e l'arbitro Calvarese estrae il primo cartellino giallo del match.

42' Azione importante orchestrata dal Genoa, che si conclude con il tiro sul primo palo di Pjaca: c'è l'intervento di Reina. Calcio d'angolo per i rossoblù.

39' Lazio pericolosissima. Milinkovic serve Immobile, che calcia "infastidito" da Zappacosta. L'azione di disturbo è provvidenziale: la palla di Ciro finisce al lato.

36' Duello Leiva - Badelj, con il brasiliano che interviene irregolarmente: calcio di punizione per il Genoa. In area vanno a terra in tre, Calvarese opta per il fallo in attacco.

35' Tutto fermo per l'arbitro Calvarese: Masiello si trovava in posizione di off-side.

34' Destro tenta il tiro, ma c'è la deviazione di Radu. Sarà calcio d'angolo a favore del Genoa, il primo della partita.

32' Problema fisico per Zapata, che non sembra in grado di continuare. Radovanovic è pronto a sostituirlo. Dopo qualche secondo, si concretizza il cambio.

31' Interessantissimo cross di Radu, ma Czyborra chiude. Insiste la Lazio con Lazzari, che conclude direttamente in porta. Ma il tiro è fuori misura.

29' Patric "lancia" Lazzari sulla fascia destra, ma Czyborra recupera.

27' Cross di Marusic per Milinkovic, ma il colpo di testa non è preciso e la palla si perde lontano dalla porta difesa da Perin.

25' Questa volta batte Luis Alberto che supera la barriera: ma la palla si perde sopra la traversa.

24' Caicedo conquista un altro calcio di punizione. Questa volta l'intervento irregolare è di Criscito.

23' La Lazio sfiora il raddoppio con Milinkovic: il 'Sergente' va a un passo dal gol da calcio piazzato.

22' Fallo di Zapata su Caicedo, e calcio di punizione da posizione interessante per la Lazio.

21' Radu prova dalla distanza, Perin allontana.

20' Cross teso e centrale di Radu, ma Czyborra allontana di testa.

18' Calcio di punizione per il Genoa dopo il fallo di Immobile su Rovella: Badelj serve Zapata, ma viene anticipato.

17' Ottimo recupero di Badelj, che serve Destro. L'attaccante viene anticipato prima di poter calciare in porta.

15' GOOOOOOOOOL!! Immobile non sbaglia, beffa Perin e porta i suoi in vantaggio!

13' Dopo aver rivisto l'azione al monitor, l'arbitro cambia idea: non sarà calcio di punizione, bensì rigore.

12' Calvarese viene richiamato da Mazzoleni a rivedere l'azione al Var.

11' Calcio di punizione dal limite dell'area dopo il fallo di Zapata su Milinkovic. Luis Alberto e lo stesso 'Sergente' si preparano alla battuta.

11' Dagli sviluppi del calcio d'angolo, Patric tenta la conclusione dal limite dell'area di rigore. Ma viene ribattuta.

10' Prolungato possesso palla della Lazio, molto corta nella metà campo del Genoa. Il gioco si ferma dopo il fallo di Criscito su Milinkovic, e il conseguente calcio di punizione.

6' Lazzari si lamenta per un contatto in area con Czyborra: l'arbitro lascia proseguire l'azione.

5' Rovella serve Pjaca, che salta entrambi i difensori della Lazio e tenta la conclusione: il tiro viene murato dalla retroguardia biancoceleste.

3' Behrami prende una botta da Milinkovic: Calvarese dà il calcio di punizione al Genoa.

2' Perin non riesce a evitare il calcio d'angolo. Dalla bandierina del corner Luis Alberto è pronto a battere.

1' Fallo tattico di Badelj su Lazzari, sanzionato dall'arbitro con il calcio di punizione.

Fischio d'inizio di Calvarese: inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 14.57 - Le due squadre fanno il proprio ingresso sul campo del 'Ferraris': tutto è pronto per il match.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 - A circa mezz'ora dal fischio d'inizio del match, il ds Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, che ha chiarito anche la situazione di mercato relativa a Caicedo: "Non abbiamo ricevuto offerte" (QUI le dichiarazioni complete)

AGGIORNAMENTO ORE 14.00 - Nel pre-partita Lucas Leiva è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Speriamo che il nostro 2021 parta con tre punti" (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 13.55 - Confermate le previsioni della vigilia: Felipe Caicedo, visto il forfait di Correa, agirà accanto a Ciro Immobile nell'attacco biancoceleste.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Genoa e Lazio, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato dopo le festività natalizie, la squadra di Simone Inzaghi vuole iniziare il 2021 col piede giusto, tornando a vincere dopo la sconfitta rimediata all'ultimo minuto contro il Milan. La squadra di Ballardini, con il tecnico che ha esordito sulla panchina rossoblù dopo l'esordio di Maran, è reduce dalla vittoria esterna contro lo Spezia.