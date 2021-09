DIRETTA - Italia - Lituania, 0-0, fischia l'arbitro: inizia il match

MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Mercoledì 8 settembre, ore 20.45

Qualificazioni Mondiali 2022

Italia - Lituania

Terzo e ultimo impegno in questa finestra di settembre per la Nazionale di Mancini. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera, l'Italia questa sera scenderà in campo contro la Lituania in programma alle 20:45. Una gara importantissima con l’obiettivo di tornare al successo e conquistare tre punti preziosi per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Queste le scelte definitive dei due ct.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Acerbi, Biraghi; Cristante, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean. Ct: Roberto Mancini.

Lituania (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka; Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Ct: Razanauskas.

1' - Inizia la sfida. La Lituania muove il primo pallone dell'incontro.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it benvenuti alla diretta scritta di Italia - Lituania, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli azzurri guidano il girone a quota 11 punti distanti di 4 dalla Svizzera. Il ct si affiderà a Raspadori al centro dell'attacco affiancato da Bernardeschi e Kean. In difesa parte titolare Acerbi.