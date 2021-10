DIRETTA - Lazio - Fiorentina 0-0: Lazzari per Immobile, che non aggancia per un soffio

Serie A TIM 2021-22 | 10ª giornata

Mercoledì 27 ottobre 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Hysaj, Radu, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Basic, Moro, Romero, Muriqi.

All.: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Sottil.

A disp.: Rosati, Nastasic, Igor, Terzic, Odriozola, Benassi, Maleh, Amrabat, Agostinelli, Bonaventura, Saponara, Toci.

All.: Vincenzo Italiano

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta); Assistenti: Salvatore Longo - Michele Lombardi; IV ufficiale: Antonio Rapuano; V.A.R.: Marco Guida; A.V.A.R.: Alberto Tegoni

PRIMO TEMPO

14' La corsa di Vlahovic verso la porta difesa da Reina viene fermata bene dalla retroguardia biancoceleste.

12' Immobile penentra in area di rigore, salta due avversari e va dritto alla conclusione. Tiro che però, da posizione defilata, finisce al lato della porta difesa da Terracciano. Pedro era in agguanto ma non è stato servito.

10' Luis Alberto in verticale per Lazzari che mette in area un'insidiosissima palla all'indirizzo di Immobile. L'attaccante non ci arriva per un soffio.

9' Prolungata fase di possesso palla da parte della Fiorentina: la Lazio recupera la palla con Luis Alberto.

7' Immobile scambia con Pedro ma si allunga troppo la palla, che viene recuperata dalla retroguardia viola.

4' Cross di Lazzari all'interno dell'area di rigore: complice una deviazione, la palla arriva direttamente tra le mani di Terracciano.

3' Cataldi interviene irregolarmente su Torreira: l'arbitro fischia fallo e dà il calcio di punizione alla Fiorentina.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'aribtro: inizia Lazio - Fiorentina!

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Nell'immediato pre-partita del match sono arrivate le parole di Pepe Reina: "Vogliamo riscattarci, dobbiamo vincere" (QUI le dichiarazioni complete)

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Fiorentina, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dalla sconfitta contro il Verona e il conseguente ritiro, è alla ricerca di una vittoria convincente per proseguire il proprio cammino con maggior fiducia. Dall'altra parte c'è la formazione guidata da Vincenzo Italiano, che ha archiviato la delusione per la sconfitta col Venezia trionfando in casa col Cagliari grazie ai gol di Biraghi, Gonzalez e Vlahovic. Fischio d'inizio fissato alle 20.45!

