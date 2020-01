DIRETTA - Lazio - Napoli 0-0: prima chance per Immobile

Lazio - Napoli

Serie A 2019-2020, 19ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 11 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Jony, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Marusic, Vavro

SQUALIFICATI: Parolo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lulic, Radu

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Karnezis, Daniele, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Lozano, Llorente. All.: Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Malcuit, Meret, Mertens, Younes

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Elmas, Mario Rui

ARBITRO: Orsato (sez. di Schio)

ASSISTENTI: Tegoni e Galetto

IV UOMO: Giua

VAR: Pairetto

AVAR: Schenone

21' - Contrasto duro a metà campo tra Allan e Acerbi, ad avere la peggio è il difensore laziale ma il calcio di punizione è per il Napoli. Che negli ultimi minuti sta provando a prendere in mano il gioco dopo aver concesso campo e libera gestione agli avversari.

18' - Altra uscita provvidenziale di Ospina: con i pugni libera l'area, ma il possesso è ancora della Lazio, sempre brava a mantenere la pressione con gli esterni molto alta.

17' - Ancora Immobile a impensierire il blocco difensivo del Napoli, ma l'attaccante è ancora imprecisa. Attento Manolas a stopparne la ripartenza dopo un buon corridoio centrale aperto da Luis Alberto.

15' - Esce bene la Lazio con un disimpegno condotto da Immobile e Luis Alberto. Azione avvolgente che termina però con Leiva e Lazzari che non si intendono e l'imbucata del brasiliano termina fuori.

12' - Duro scontro in area tra Ospina e Milinkovic, col portiere del Napoli in uscita alta coi pugni a trovare il corpo del giocatore serbo. Gioco fermo da un minuto.

11' - Bella trama della Lazio e prima chance per Immobile: Caicedo lavora bene di fisico e riesce a trovare il napoletano ben smarcato in area. Ciro sbaglia però il primo controllo e si fa murare il tiro da Mario Rui.

10' - Gara bloccata, poche emozioni: è di Allan il primo tiro del match dopo un buon break al centro del campo. Conclusione fuori misura che finisce ampiamente alta.

6' - È la Lazio che fa la partita: baricentro alto e giropalla scorrevole per aprire le maglie del Napoli (oggi in verde camouflage). Il primo calcio d'angolo della gara è proprio della squadra di Gattuso però, con Acerbi che mette ordine rifugiandosi in corner.

3' - Apertura per Callejon, che controlla e premia la sovrapposizione di Hysaj, sbagliando però la misura del passaggio. Attiva anche la Lazio in fase offensiva, con Milinkovic a fare spesso da pivot in mezzo ai due centrali del Napoli per favorire la sponda alle due punte.

1' - La Lazio fa girare il primo pallone della gara, attaccando da sinistra verso destra. Subito un fallo ravvisato dall'arbitro con una spallata di Caicedo ai danni di Manolas.

PRIMO TEMPO - Maglia celebrativa per la Lazio: casacca celeste con banda orizzontale nera all'altezza del petto, stesso colore per i numeri alle spalle dei giocatori, pantaloncini bianchi. Cambia per l'occasione anche il logo: con il numero 120 d'orato a campeggiare poco sotto l'aquila.

17.55 - "120 anni d’amor. 1900 - 2020: Lazio patria nostra", recita così la coreografia della Nord con migliaia di cartoncini bianco e celesti. Lo speaker dello Stadio Olimpico nomina uno ad uno tutti i personaggi che hanno fatto la storia della club laziale. Un'atmosfera speciale ed emozionante ad accogliere l'ingresso delle squadre in campo.

17.50 - Squadre che hanno fatto rientro nel tunnel per gli ultimi preparativi prima del fischio di inizio: Olimpico dalle 45mila presenze con la Curva Nord pronta a sfoggiare la coreografia in onore dei 120 anni biancocelesti.

17.45 - Sarà la partita numero 133 in Serie A tra Lazio e Napoli. Napoli in vantaggio nel bilancio per 50 vittorie a 38, mentre 44 sono i pareggi. Sono 66 i precedenti disputati all’Olimpico da Lazio e Napoli: 27 vittorie per i biancocelesti, 21 i pareggi e 17 successi degli azzurri.

17.40 - Un solo cambio per il Napoli rispetto all'undici visto lunedì scorso contro l'Inter. Tante assenze per Gennaro Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Sono note le scelte di formazione fatte dall'allenatore calabrese, che non regala sorpresa: tra i pali va Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

Buonasera cari amici de Lalaziosiamonoi.it, Francesco Tringali vi dà il benvenuto alla diretta testuale di Lazio-Napoli, match valevole per la diciannovesima ed ultima giornata d'andata di Serie A. Formazioni ufficiali in casa Lazio: Luiz Felipe vince il ballottaggio con Patric. Centrocampo con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti Caicedo con Immobile. Out Correa, che non va neanche in panchina dopo i problemi fisici degli ultimi giorni.