DIRETTA - Lazio, Romagnoli e Vecino si presentano: segui la diretta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Seconda giornata di presentazioni per la Lazio. Dopo Cancellieri e Casale, oggi toccherà ad Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Segui la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it.

Prende parola Tare: "Giornata molto bella, abbiamo il piacere di presentare due grandi acquisti. Grazie all'intervento del presidente nella fase finale delle trattative. Possono arricchire molto il valore della squadra. Iniziamo da Alessio, è il sogno di un bambino-tifoso che si avvera. Per tanti anni ha avuto questo sogno nel cassetto, dopo esserci incontrati per tante volte, oggi siamo felici di presentarlo. Grande esperienza, capitano del Milan, sarà un giocatore di spessore dentro e fuori dal campo. Per quanto riguarda Matias, una richiesta importante fatta dal nostro allenatore. Con il presidente abbiamo ritenuto fosse giusto accontentarlo, lo valutiamo come un grande innesto. Anche fuori dal campo, grande esperienza a livello nazionale e internazionale. Campioni che ci daranno una grande mano".

Si comincia da Vecino.

"Ho parlato con il mister, ci conosciamo bene. Vedremo quale sarà il mio ruolo in questa Lazio".

La Lazio era nel tuo destino?

"Se sono qua evidentemente è il destino che voleva così. Si era già parlato in passato, poi non c'è stato modo. So bene in che squadra sono arrivato, posso dare il mio contributo".

Sarri diverso?

"È la stessa persona, lo stesso allenatore. Anche il modo di parlare, di spiegare le cose, mi sembra di essere tornato ai tempi dell'Empoli. Conosco bene come lavorano".

Quali sono gli obiettivi?

"Il mio obiettivo è quello di sentirmi utile, voglio essere importante per la squadra. Ho tanta fame, con un allenatore che mi conosce bene e dopo un anno penso che l'obiettivo Champions sia alla portata".

Esperienza internazionale?

"Aver giocato tanto in nazionale è qualcosa di unico. Ho avuto la possibilità di giocare il mondiale, in Coppa America. C'è grande tradizione per il calcio, tra poco ci sarà anche il Mondiale."

Come stai? La Lazio è una squadra bella ma non troppo cattiva?

"Mi stavo allenando con la Nazionale, insieme ad altri compagni come Caceres e Cavani. Penso di essere in una buona condizione. C'era bisogno di un calciatore con le mie caratteristiche".

