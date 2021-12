DIRETTA - Lazio - Udinese 3-3: ristabilita la parità numerica, espulso Molina

Serie A 2021-2022 | 15ª giornata

Giovedì 02 dicembre 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - UDINESE 0-1 (17' e 32' Beto, 34' Immobile, 44' Molina, 51' Pedro, 56' Milinkovic)

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto (64' Basic); Pedro, Immobile, Felipe Anderson (58' Radu). A disp.: Strakosha, Adamonis, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Vavro, Zaccagni, Moro, Marusic, Muriqi. All. Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Becao, Samir, Udogie; Molina, Walace, Jajalo (63' Arslan), Deulofeu; Success (63' Pussetto), Beto. A disp.: Padelli, Carnelos, Zeegelaar, Arslan, Makengo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. All. Gotti

ARBITRO: Piccinini di Forlì

ASSISTENTI: Pagliardini e Rossi

IV UOMO: Rapuano

VAR: Maresca

AVAR: Di Iorio

Ammoniti: 29' Becao (U), 37' Patric (L), 40' Immobile (L), 53' Molina (U)

Espulsi: 57' Patric (L), 69' Molina (U)

SECONDO TEMPO

69' Viene ristabilita la parità numerica: Molina, precedentemente ammonito, riceve il cartellino giallo. Deve lasciare il campo.

68' Calcia Deulofeu, la barriera biancoceleste mura il tiro!

66' Contrasto tra Arslan e Cataldi al limite dell'area di rigore: Piccinini fischia il calcio di punizione per l'Udinese.

64' Sostituzione anche per la Lazio: esce Luis Alberto, entra Basic.

63' Doppio cambio per Gotti: escono Jajalo e Success, entrano Arslan e Pussetto.

61' Immobile punta Becao, lo salta, ma poi s'allunga troppo la palla: Silvestri arriva sul pallone.

60' Pedro corre verso la porta difesa da Silvestri, serve Immobile ma recupera la retroguardia dell'Udinese.

58' Cambio per Sarri: esce Felipe Anderson, entra Radu.

57' Patric trattiene Success e rimedia l'ammonizione: lo spagnolo, già sanzionato col cartellino giallo, viene espulso!

56' GOOOOOOOOOOOOL! Dal limite dell'area di rigore Milinkovic buca la porta difesa da Silvestri!

55' Check in corso dell'arbitro col Var per un possibile fallo di mano di Acerbi in area. L'arbitro fa ripartire il match.

53' Brutto fallo di Molina su Luis Alberto e cartellino giallo nei confronti dell'argentino.

52' Ostruzione di Becao su Immobile all'interno dell'area di rigore: Piccinini non concede il tiro dagli 11 metri.

51' GOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Pedro! Hysaj per Immobile che non riesce a concludere in porta: Pedro recupera e consegna la palla alle spalle di Silvestri.

49' Milinkovic serve al centro dell'area Immobile, ma Ciro viene anticipato da un avversario: calcio d'angolo in favore della Lazio.

47' Lazzari in verticale per Immobile che tenta il tiro, ma la palla viene murata facilmente dalla retroguardia bianconera.

45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio - Udinese.

PRIMO TEMPO

45' + 2' Finisce, tra i fischi dell'Olimpico, il primo tempo di Lazio - Udinese.

45' + 2' Immobile va a un passo dal gol. A distanza ravvicinatissima dal portiere non riesce ad arpionare la palla.

45' Due i minuti di recupero concessi dall'arbitro Piccinini.

44' Quando la Lazio sembrava aver rimesso la gara sui giusti binari, arriva il gol di Molina. Servito magistralmente da Deulofeu, all'argentino non rimane che consegnare la palla in rete.

40' Spalla contro spalla Immobile - Samir. L'attaccante si lamenta in modo veemente all'indirizzo dell'arbiro, che lo ammonisce.

39' Luis Alberto orchestra il contropiede della Lazio, ma sbaglia il lancio: l'Udinese recupera.

38' Calcio di punizione per l'Udinese, batte Deulofeu: Becao colpisce ma è Acerbi l'ultimo a toccare la palla. Corner per la squadra di Gotti.

37' Il primo ammonito in casa Lazio è Patric, "colpevole" del fallo su Deulofeu.

36' Il tiro di Udogie viene deviato in calcio d'angolo da Cataldi. Corner per l'Udinese.

34' GOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio accorcia le distanze con Immobile: fa tutto bene questa volta Felipe Anderson. Il brasiliano mette la palla in area e Immobile, a tu per tu con Silvestri, no sbaglia.

32' Doppietta di Beto! Walace recupera la palla, serve Beto che si fa tutto il campo di corsa, salta Reina, consegnando la palla alle spalle del portiere.

31' Felipe Anderson non serve Lazzari e cerca il corridoio per penetrare in area: il suo passaggio viene immediatamente bloccato dalla retroguardia bianconera.

29' Intanto viene ammonito Becao per proteste.

29' Palla in mezzo di Milinkovic per Luis Alberto che colpisce al volo. Lo spagnolo, che non era pressato, manda alle stelle.

26' Occasione anche per l'Udinese. I bianconeri vincono due rimpalli, Molina s'invola verso la porta difesa da Reina: la palla finisce alta.

24' Milinkovic per Pedro che crossa al centro dell'area di rigore: Immobile colpisce di testa ma la palla si perde al lato del palo. Il bomber biancoceleste si trovava comunque in posizione di fuorigioco.

22' Buonissima occasione per la Lazio: su cross di Luis Alberto, Acerbi colpisce di testa ma la palla si perde alta sopra la traversa.

21' Pedro si guadagna un buon calcio d'angolo: Silvestri aveva fatto proprio la palla ma era oltre la linea del campo.

19' Luis Alberto ci prova dalla lunghissima distanza: il tiro si perde di poco al lato della porta difesa da Silvestri.

17' Udinese in vantaggio con Beto che, servito magistralmente da Jajalo, colpisce di testa e mette la palla alle spalle di Reina.

16' Felipe Anderson tenta il dribbling, salta Molina ed entra all'interno dell'area: Becao allontana la palla.

15' Patric viene atterrato da Success: l'arbitro concede immediatamente il calcio di punizione ai biancocelesti.

14' Immobile finisce a terra al limite dell'area di rigore. Per l'arbitro non c'è fallo e invita l'attaccante a rialzarsi.

13' Servito da Pedro, Lazzari tenta la conclusione da fuori area. La palla si allontana abbondantemente sopra la traversa.

11' Ottima palla messa in mezzo all'area da Lazzari, Samir allontana.

9' La Lazio guadagna un buon calcio d'angolo dopo la deviazione in corner di Samir. Luis Alberto batte e, dagli sviluppi, ci prova Milinkovic: la palla arriva senza alcun problema tra le mani di Silvestri.

8' Beto impensierisce la retroguardia della Lazio, saltando la marcatura di Patric e penetrando all'interno dell'area di rigore. È lo stesso spagnolo poi a recuperare e ad allontanare il pericolo.

7' Pedro subisce il fallo di Perez all'altezza del centrocampo. Calcio di punizione in favore della Lazio che riparte.

6' Felipe Anderson serve bene Lazzari sulla corsa. L'esterno tenta il cross ma la palla si perde direttamente in out: palla a Silvestri.

4' Palla lunga all'indirizzo di Deulofeu, ma lo spagnolo fa fallo su Lazzari: fischia l'arbitro.

2' Fase di prolungato possesso palla da parte della Lazio, che si conclude con il fuorigioco di Milinkovic. Riparte l'Udinese.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro Piccinini: inizia Lazio - Udinese.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Nell'immediato pre-gara, Pedro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Gara importante per noi, vogliamo vincere" (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20.15 - Giocatori in campo per il riscaldamento: venticinque minuti al fischio d'inizio.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Udinese, gara valida per la quindicesima sfida di Serie A. I biancocelesti, reduci dalla brutta sconfitta contro il Napoli al Maradona, sono chiamati a dar risposte importante nella sfida di questa sera contro i bianconeri guidati da Gotti. Quest'ultimo ritroverà Maurizio Sarri, con cui ha avuto modo di lavorare insieme in occasione dell'esperienza sulla panchina del Chelsea. Quest'ultimo ha pareggiato nell'ultimo turno contro il Genoa, mentre è uscito sconfitto dalla trasferta di Torino nella giornata ancora precedente. Fischio d'inizio alle 20.45!

TORNA ALLA HOMEPAGE