DIRETTA PRIMAVERA - Bologna - Lazio 0-0, fine primo tempo. Campo pessimo - FT

Primavera 1 TIM 2019-2020, 14ª giornata

Sabato 12 gennaio 2020, ore 14:00

Campo ‘Biavati 1’, Bologna

Bologna - Lazio 0-0

BOLOGNA (4-3-3): Molla; Lunghi, Saputo, Khailoti, Portanova; Ruffo, Mazza, Koutsoupias; Juwara, Farinelli, Stanziani. A disp.: Marconi, Boloca, Boriani, Baldursson, Cangiano, Grieco, Di Dio, Agyemang, Cossalter, Rabbi. All.: Emanuele Troise.

LAZIO (4-3-3): Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Cerbara, Nimmermeer, Moro. A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Petricca, De Angelis, Ndrecka, Czyz, Kaziewicz, Zilli, Shehu. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Giuseppe Emanuele Repace (sez. Perugia)

Assistenti: Alberto Zampese – Davide Moro



FINE PRIMO TEMPO

45'+1 - Duplice fischio, squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

45' - Un minuto di recupero concesso da Repace.

42' - Occasionissima per la Lazio. Passaggio filtrante di Falbo che pesca Bertini in area: conclusione a incrociare murata all'ultimo dalla difesa del Bologna.

41' - Tre corner consecutivi per il Bologna, la difesa biancoceleste respinge bene le offensive dei rossoblu.

38' - Il Bologna sfrutta la velocità dei suoi giocatori sulle fasce. La Lazio per ora regge botta, ma sono i felsinei a fare la partita.

34' - Piede a martello di Ruffo Luci su Franco, l'arbitro clamorosamente non estrae nessun cartellino. Il difensore biancoceleste a terra.

30' - Poco coinvolto Raul Moro. Pochissimi palloni toccati dallo spagnolo che ancora non si accende.

28' - Botta e risposta fra Lazio e Bologna. Prima un cross dall'interno dell'area di Cerbara che Molla deve respingere, poi il Bologna è pericoloso con Juwara, che serve Farinelli in area. Il tiro a botta sicura è respinto da Kalaj.

24' - Primo squillo della Lazio. Cerbara prova l'incursione in area ma viene stoppato. Bianchi raccoglie il pallone al limite e calcia, pallone di poco alto.

17' - Punizione pericolosa dal limite per il Bologna: ci prova Mazza con un tiro potente che termina di poco alto. Alia controlla senza problemi.

12' - Partita bloccata in questi primi minuti. Le squadre si studiano e non affondano.



8' - Problemi per Franco. Probabile distorsione per il difensore biancoceleste, causata dalle condizioni del terreno di gioco. Proverà a stringere i denti.

6' - Occasionissima per il Bologna, Juwara spreca clamorosamente spedendo il pallone al lato.



3' - Campo Biavati che si presenta in pessime condizioni. Terreno di gioco non all'altezza. Guarda la foto a fondo pagina.

1' - Partiti in questo istante. A battere è la Lazio.



PRIMO TEMPO - La Lazio di Menichini riparte da Bologna con gran parte della formazione che ha permesso ai biancocelesti di battere in successione Napoli e Fiorentina. L'unico cambio è rappresentato da Cerbara al posto di Shehu. I felsinei allenati da Troise rispondono con un modulo a specchio, guidati dalla stella Juwara. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Bologna - Lazio, gara valida per la 14esima giornata del Campionato Primavera 1.



Pubblicato alle 13.45