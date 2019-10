DIRETTA PRIMAVERA - Sampdoria - Lazio 2-1, gol pazzesco di Pompetti

Primavera 1 TIM 2019-2020, 4ª giornata



Sampdoria - Lazio 2-1 (38' Ndrecka, 42' D'Amico, 49' Pompetti)

Venerdì 04 ottobre 2019, ore 14:30, Campo Garrone di Bogliasco



Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-3): Avogadri; Rocha Lima, Giordano, Pompetti, Pastor Carayol, Obert, Chrysostomou, Brentan, Prelec, D’Amico, Bahlouli. A disp.: Raspa, Angileri, Sorensen, Maggioni, Ercolano, Canovi, Sabattini, Casanova, Yayi Mpie, Dos Santos Amado, Boschini, Scaffidi. All.: Marcello Cottafava.

LAZIO (3-5-2): Alia; Cipriano, Armini, Kalaj; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Marocco, Franco, Petricca, Kaziewicz, Shehu, Bianchi, Shoti, Russo, Zilli. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Daniele De Santis (sez. Lecce)

Assistenti: Cleopazzo - Matera



Ammoniti: Kalaj (L)

Espulsi: ///

56' - Numero di Ndrecka che strappa applausi e poi mette al centro per Nimmermeer, anticipato.

53' - Prova a scuotersi la Lazio. Falbo prova la conclusione dalla distanza, Avogadri si allunga e respinge il tiro angolato del calciatore biancoceleste.

49' - La ribalta la Sampdoria. Dai 25 metri Pompetti riceve, si coordina e calcia un missile che finisce sotto l'incrocio dei pali. Una prodezza autentica del classe 2000 ex Inter.

46' - Comincia la seconda frazione. Stavolta è la Samp a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

Ore 15.25 - I due gol della prima frazione portano la firma di Ndrecka e D'Amico entrambi ex Chievo, lo scorso anno compagni di squadra.



FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Duplice fischio, finisce 1-1 il primo tempo.

45'+1 - Prova la magia Nimmermeer che con un tiro a giro sfiora il palo alla sinistra di Avogadri.

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro.

42' - Pareggio della Sampdoria. Gol spettacolare di D'Amico che da posizione defilata calcia a giro sul palo più lontano battendo Alia.

41' - Primo giallo della gara estratto da De Santis. Se lo prende Kalaj.

40' - Samp vicinissima al pareggio. Prelec raccoglie in area un pallone sporco, ma a pochi passi dalla porta spara clamorosamente alto. Si salva la Lazio.

38' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! L'ha sbloccata la Lazio con Ndrecka. Traversone perfetto di De Angelis che pesca ancora l'ex Chievo, bravo a tagliare in area e a staccare spedendo la palla sotto l'incrocio dei pali.

36' - Risponde la Sampdoria! Bahlouli si invola verso la porta di Alia in solitaria, il portiere biancoceleste in uscita compie un miracolo e salva i suoi.

35' - Minala scodella in area per Cerbara che col petto elude la marcatura degli avversari e poi calcia di prima intenzione. Pallone alto.

31' - Si inserisce ancora Ndrecka che nonostante la statura anticipa tutti di testa, pallone di poco alto. Adesso meglio la Lazio.



27' - Contatto in area della Sampdoria, con Ndrecka che viene colpito da un difensore blucerchiato. La Lazio recrimina il calcio di rigore.

26' - Doppia chance per la Lazio. Cross di Falbo, De Angelis di testa indirizza verso la porta ma trova pronto Avogadri. Sulla respinta a botta sicura va Kalaj che colpisce in pieno un difensore vicino alla linea di porta.

24' - Numero di D'Amico che dalla destra di esterno destro pesca in area Prelec, il tiro dell'attaccante termina alto di poco.

20' - Ci prova Cerbara a scuotere i suoi. Serpentina sulla trequarti poi tiro dal limite che termina distante dai pali della porta difesa da Avogadri.

15' - Punizione della Samp che premia l'inserimento di Pastor. Alia salva ancora bloccando.

9' - Sampdoria ancora pericolosa. Un colpo di testa di Bahlouli diventa insidioso per Alia costretto a spedire in corner.

6' - Azione personale di D'Amico, che con un tiro cross prova a impensierire Alia, che però è ben posizionato.

5' - Primi minuti di studio in campo fra le due squadre. Lazio che mantiene di più il pallone alla ricerca di varchi.

1' - Partiti! A battere è la Lazio, che attacca da Curva Maestrelli verso Curva Nord.

Ore 14.28 - Prima del calcio d'inizio un minuto di silenzio per Giorgio Squinzi, il presidente del Sassuolo scomparso pochi giorni fa.



Ore 14.15 - Sarà una rivincita per il tecnico della Sampdoria Marcello Cottafava, la scorsa stagione alla guida della Spal, battuta proprio dalla Lazio nella finale play-off per la promozione.



PRIMO TEMPO - Tutto confermato, Menichini ripropone ancora il 3-5-2 e l'undici iniziale delle precedenti uscite, ancora imbattuto in questa stagione. Cerbara e Nimmermeer guidano l'attacco, in difesa confermato il terzetto formato da Cipriano, Armini e Kalaj. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Sampdoria - Lazio, gara valida per la quarta giornata del campionato Primavera 1.



Pubblicato alle 14.10