DIRETTA SARRI - Il tecnico ha lasciato il centro sportivo: spunta un nuovo nome

AGGIORNAMENTO ORE 19.25: Nel frattempo spuntano delle dichiarazioni di Klose, riportate da Sky Sport, su un'eventuale approdo sulla panchina biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 18:20: Dopo Sarri, anche tutto il suo staff ha lasciato il centro sportivo di Formello. È rimasto solamente il vice dell'ormai ex tecnico Giovanni Martusciello, presente in panchina nell'ultima sconfitta contro l'Udinese.

AGGIORNAMENTO 18:00: Non mancano le dichiarazioni sulle dimissioni di Maurizio Sarri. Anche Plastino e De Canio hanno detto la loro sulla situazione attuale della Lazio.

AGGIORNAMENTO 17.50 - Dopo quelli di Rocchi, Klose e Brocchi spunta un nuovo possibile sostituto di Maurizio Sarri. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione tra i nomi consultati dal presidente Lotito c'è anche quello di Roberto Rambaudi.

AGGIORNAMENTO 17.00 - Maurizio Sarri ha lasciato il centro sportivo di Formello per l'ultima volta. Il tecnico, usufruendo di un'uscita secondaria, ha detto addio a quella che per due anni e mezzo è stata la sua casa.

AGGIORNAMENTO 16.34 - Anche i due noti telecronisti, Riccardo Mancini e Riccardo Trevisani hanno detto la loro in merito alle dimissioni presentate - e accettate - da Maurizio Sarri.

AGGIORNAMENTO 16.05 - La società ha accettato le dimissioni: Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio. Si attende solo il comunicato ufficiale. Intanto il tecnico è stato visto con Fabiano e Bianchi in una zona esterna del centro sportivo, prima di rientrare negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO 16.00 - Sono tanti gli opinionisti che hanno espresso il proprio parere in merito alle dimissioni di Maurizio Sarri. Tra questi Giancarlo Oddi che ha parlato di una situazione allo scatafascio, così come Antonio Di Gennaro che, invece, ha preso la posizione del tecnico. Sceglie la via dell'ironia, invece, Fabrizio Biasin.

AGGIORNAMENTO 15.51 - I tifosi sui social esprimono la propria opinione in merito alla decisione di Sarri di rassegnare le proprie dimissioni. Molti di questi hanno apprezzato l'atteggiamento del tecnico sia quello assunto in queste due stagioni e mezzo, sia quello di mostrare la propria umiltà rassegnando le dimissioni.

AGGIORNAMENTO 15.43 - Sono due i nomi in pole per sostituire Sarri sulla panchina della Lazio. Avanti a tutti c'è Tommaso Rocchi, l'ex capitano e attualmente allenatore dell'Under-14, subito dopo l'ex bomber Miroslav Klose.

AGGIORNAMENTO 15.30 - La squadra ha raggiunto il centro sportivo di Formello, a rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti è stato il centrale Mario Gila.

AGGIORNAMENTO 15.27 - Lotito non ha ancora accettato le dimissioni di Maurizio Sarri, bisognerà attendere quindi l'ufficialità. Nonostante questo il tecnico si trova a Formello per svuotare il proprio armadietto e raccogliere le sue cose.

Sarri ha presentato le proprie dimissioni. Questo è l'esito delle riflessioni portate avanti dal tecnico in queste ore. L'ennesima sconfitta stagionale, arrivata contro l'Udinese, ha pesato come un macigno sulle spalle del tecnico. Indicativo - seppur senza risposta - è stato ieri il faccia a faccia con la squadra. L'allenatore ha voluto capire se qualcuno volesse la sua testa, ma nessuno dei calciatori ha osato esporsi. Un silenzio che è bastato per portarlo a prendere una decisione drastica ma che lui stesso ha ritenuto necessaria. I suoi ragazzi non si sono voluti assumere responsabilità: non si sono opposti all'addio, ma non hanno neanche insistito per la permanenza. Un segnale chiaro di come quel rapporto che si era venuto a creare non fosse più forte come prima, ma soprattutto che ha permesso a Sarri di comprendere come non avesse più la squadra in pugno. Dopo due anni e mezzo, dopo il quinto posto conquistato alla prima stagione, la storica seconda posizione arrivata solo un anno fa e poco dopo l'ottimo cammino in Champions, il connubio tra Sarri e la Lazio sembra essere arrivato definitivamente al capolinea. Il no al ritiro della squadra è stata l’ennesima spinta verso l’addio e un segnale di non voler risolvere insieme il problema. Starà alla società ora l'ultima parola: decidere se rifiutarle o iniziare a scegliere fin dalle prossime ore il suo possibile sostituto. Proprio tal senso da questa mattina è stato allertato l'ex attaccante - e tecnico dell'Under 14 - Tommaso Rocchi che in questo momento si sta recando presso il centro sportivo di Formello. A breve si attende il comunicato ufficiale da parte della Lazio.