Feyenoord-Lazio, le probabili formazioni: dubbi in attacco e difesa per Sarri

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

L'ultima in Europa League vale il primato. La Lazio contro il Feyenoord ha la possibilità di classificarsi prima nel gruppo F e passare direttamente agli ottavi di finale. Sarri dovrà fare bene i conti visto che qualche giorno dopo ci sarà il derby. In campo contro gli olandesi sicuramente ci sarà Milinkovic, squalificato per la stracittadina di domenica. In difesa dovrebbero riposare Romagnoli e Marusic, al loro posto Patric e Hysaj. Ballottaggio aperto invece tra Casale e Gila. Sulla linea mediana Marcos Antonio e Basic sono i favoriti per affiancare il Sergente. Davanti turno di riposo per Pedro. Dubbio tra Luka Romero e Cancellieri per completare il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni.

Le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Hancko, Trauner, Rasmussen; Geertruida, Timber, Kocku; Dilrosum, Danilo, Szymanski. All.: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Luka Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.