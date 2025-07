FORMELLO GIORNO 2 - Lazio, seduta mattutina: ancora tattica e lavoro atletico

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:33 - Breve recupero e si riparte.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - Cambi di campo: i difensori passano al Fersini per iniziare il lavoro atletico; centrocampisti e attaccanti invece si spostano sul centrale per concentrarsi sulla tattica. Oltre a Patric, nel gruppo dei difensori manca solamente Hysaj, infortunatosi ieri pomeriggio dopo uno scontro con Noslin. Corrono con le scarpe da ginnastica Gila e Lazzari.

AGGIORNAMENTO ORE 10:08 - Continua il lavoro atletico per centrocampisti e attaccanti; i difensori, invece, sono impegnati sulla tattica con mister Sarri.

AGGIORNAMENTO ORE 9:45 - Dopo un breve recupero, partono le staffette per centrocampisti e attaccanti. Solo Cataldi e Vecino hanno le scarpe da ginnastica, gli altri sono tutti con gli scarpini.

AGGIORNAMENTO ORE 9:35 - È iniziato l'allenamento della mattina. Si rivede Basic dopo l'assenza di ieri pomeriggio; manca invece Guendouzi oltre a Zaccagni: il francese sta svolgendo un lavoro in palestra dopo la seduta in gruppo di ieri pomeriggio. Assente anche Patric, in fase di recupero dopo l'operazione alla caviglia destra di fine marzo. Sarri ha diviso il gruppo in due parti: lavoro di tattica per i difensori; leggero riscaldamento per centrocampisti e attaccanti che inizieranno presto a correre. In campo non ci sono palloni.

FORMELLO - Nuovo giorno, nuova doppia seduta per il ritiro di Formello. La Lazio torna in campo al Fersini: gli orari sono gli stessi di ieri, con il primo allenamento intorno alle ore 10 e il secondo intorno alle 18. C'è attesa per capire le condizioni di Hysaj, ieri uscito dolorante al polpaccio, e di Basic, fermo per sintomi influenzali. Diverso il discorso, invece, per Patric e Zaccagni, ancora a parte perché in fase di recupero dalle rispettive operazioni. Segui tutti gli aggiornamenti su Lalaziosiamonoi.it.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.