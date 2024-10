FORMELLO - Lazio, contromossa di Baroni: Zaccagni fermo, occhio alle sorprese

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La sorpresa della vigilia è la contro-sorpresa. Baroni riflette, stavolta i cambi potrebbero essere contati, salvo sorprese non ci sarà un turnover massiccio come invece successo nelle gare europee. Soltanto due modifiche rispetto alla formazione schierata con il Genoa: Tchaouna per Isaksen e Pedro per Dia, sembrano queste le intenzioni del tecnico biancoceleste. Intanto una notizia dall'infermeria: Zaccagni non ha svolto la rifinitura coi compagni, salterà anche questa gara dopo lo stop di domenica per il forte attacco gastrointestinale (con tanto di visita necessaria in ospedale). Ieri il capitano aveva lavorato a parte, oggi invece non si è visto sul campo. In vantaggio Noslin, quindi, per la fascia sinistra.

Occhio alle scelte in difesa e a centrocampo, ciò che sembrava scontato non è stato avvalorato dalle prove mattutine. Romagnoli, di rientro dalla squalifica, potrebbe partire dalla panchina: testata la coppia Patric-Gila, la stessa anti-Genoa nonostante l'ex Real Castilla ieri abbia interrotto in anticipo la seduta (tre giorni fa era stato colpito duro alla coscia destra). I due spagnoli in vantaggio su Romagnoli e Gigot, forse per questioni di caratteristiche degli avversari da affrontare. Non solo al centro, anche i terzini potrebbero non essere toccati: Marusic a destra e Tavares a sinistra, sono le altre possibili conferme arretrate. Lazzari ha recuperato dalla lesione muscolare al retto femorale, Pellegrini era in lizza per la corsia mancina, ma rimane in vantaggio il treno portoghese.

A centrocampo Guendouzi ha risposto presente (ieri a parte) e viaggia verso una nuova titolarità: stando all'ultima sgambata, non dovrebbe riposare e affiancherà Vecino nel tandem in mediana. Non convocato Rovella per un fastidio muscolare accusato dopo la rifinitura. Sulla trequarti toccherà a Pedro, permetterà a Dia di tirare il fiato, il senegalese è l'unico insieme a Marusic ad aver disputato dal primo minuto tutte le partite post-sosta. Il centravanti sarà Castellanos, la staffetta con Dia dipenderà naturalmente dal risultato. A destra Tchaouna favorito su Isaksen, il francese cerca ancora il primo colpo con la Lazio.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Noslin; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Vecino, Castrovilli, Isaksen, Dia. All.: Baroni.