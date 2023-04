Incidente Immobile, oggi il rientro e si apre uno spiraglio per l'Inter: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile tornerà oggi a casa. Il capitano della Lazio, dopo il tremendo incidente stradale di cui è rimasto coinvolto domenica mattina all’incrocio con Ponte Matteotti, vicino a Piazza delle Cinque Giornate, ha passato un’altra notte all’ospedale Gemelli, accanto a Michela, 10 anni, sua figlia più grande. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ciro in serata ha ricevuto la visita del prof Rodia, medico al seguito della Lazio, Sarri e diversi compagni li aveva sentiti al telefono. Gli esami sono stati tutti superati e, il trauma distorsivo della colonna vertebrale non preoccupa, è assorbibile con pochi giorni di riposo.

CONDIZIONI E RIENTRO - Come già spiegato nella mattina dell'incidente, il bomber della Lazio avverte molto dolore al braccio destro. Quanto alla frattura composta della XI costola potrebbe bastare anche una settimana per saldare la microfrattura, la zona non crea difficoltà respiratorie. La cosa principale è che Immobile dovrà rimanere a riposo e controllato più volte nei prossimi giorni. Conoscendo la forza e la grinta di Ciro, si è aperto uno spiraglio per il big match con l’Inter, in programma il 30 aprile. Non è chiaro ancora il tempo per il recupero, solo con gli esami nei prossimi giorni si saprà di più. Intanto, Immobile scalda i motori per l'Inter, ma la prudenza deve prevenire qualsiasi tipo di danno.