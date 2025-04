Lazio, Castellanos-Dia per tentare l'assalto? Baroni riflette, ma i numeri...

TUTTOmercatoWEB.com

Il dubbio verrà sciolto a poche ore dalla partita, ma occhio a quei due. Castellanos e Dia potrebbero tornare a giocare insieme, l’ultima volta in coppia risale al nove febbraio, Lazio-Monza (5-1). Poi Baroni ha dovuto fare a meno soprattutto del Taty che da quel giorno ha saltato otto partite e mezzo (era uscito al 27’ contro il Napoli il 15 febbraio), partendo dall’inizio solo contro Viktoria Plzen all’andata e nel derby di domenica, ma mai senza Dia a supporto. Esiste una Lazio con la coppia Castellanos-Dia e una senza la coppia Castellanos-Dia, lo certificano i numeri. Lo sa Baroni che riflette se sganciarli insieme dall’inizio contro il Bodo/Glimt per tentare subito l’assalto alla porta norvegese con l’obiettivo di ribaltare il 2-0 dell’andata. In Norvegia, Dia e Taty hanno fatto staffetta, nessuno dei due ha inciso nel gelo di Bodo, all’Olimpico però la musica dovrà essere inevitabilmente diversa.

COPPIA GOL - Numeri, si diceva. Quando Dia e Castellanos giocano insieme, la Lazio ha un rendimento supersonico, 16 partite giocate in tutte le competizioni e il bottino è il seguente:13 vittorie, un pari e due sconfitte. Media punti di 2.5 a partita e 37 gol fatti, cioè 2.31 a match. La Lazio con Dia e Castellanos insieme è una macchina da guerra. Nel computo rientra anche Como-Lazio nella quale Dia entrò al 45’, giocando quindi insieme all’argentino una consistente fetta di partita. Senza i due insieme, invece, il rendimento biancoceleste crolla in modo vertiginoso. Finora Castellanos tra infortuni, scelte e squalifiche ha saltato 12 gare tra campionato e coppe, Dia quattro, ma non sempre è stato al meglio della condizione, giocando anche sul dolore come accaduto contro Napoli al ritorno in campionato e con l’Inter in Coppa Italia, dopo la distorsione subita contro il Monza. Fatto sta che nelle 28 partite giocate senza Castellanos e Dia insieme, o quando i due hanno giocato insieme solo per brevi spezzoni, i numeri della Lazio assumono tinte fosche. Sono dieci le vittorie, accompagnate da nove pareggi e altrettante sconfitte, con una media punti che crolla da 2.5 a 1.29. E anche il conto dei gol segnati precipita con soli 34 centri e una media di 1.21 a partita. Per questo l’ipotesi di partire subito con la coppia Castellanos-Dia sin dal 1’ giovedì è concreta.

SCELTA - Baroni però deve fare delle scelte perché il Taty non ha i 90’ nelle gambe, tantomeno ne può avere 120’ e Dia sarebbe l’unico in grado di sostituirlo come centravanti in caso di necessità. Per questo l’altra ipotesi è quella di partire con Castellanos e Pedro dall’inizio e poi sganciare Dia a gara in corso. In Europa League, quando Dia e Taty sono partiti insieme dal primo minuto sono arrivate due vittorie pesanti, entrambe con due gol di scarto e tre gol realizzati, contro Ajax e Real Sociedad. In generale la coppia funziona, lo dicono i numeri di squadra, ma anche quelli individuali. Basti pensare che Dia, insieme a Castellanos, ha segnato cinque gol e fornito tre assist, senza si ferma a quattro gol e zero assistenze, quindi in coppia con il Taty ha il doppio di partecipazioni attive a una marcatura. Dia non segna dal 15 febbraio contro il Napoli, addirittura in Europa gli ultimi centri sono quelli contro la Dinamo Kiev il 25 settembre. Castellanos non scrive il suo nome nel tabellino dei marcatori dal 9 febbraio, contro il Monza. Servono i gol delle punte per sognare la semifinale di Europa League, a Baroni servono Dia e Castellanos, perché i numeri non diranno tutto, ma difficilmente mentono.

