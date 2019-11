Lazio - Celtic, la Capitale si blinda: il piano sicurezza

Roma si blinda, si protegge. Saranno ore intense quelle che aspettano la Capitale, almeno fino alla notte fra giovedì e venerdì. La gara in programma fra Lazio e Celtic sta destando più di qualche preoccupazione, l'attenzione è massima dopo gli episodi e le tensioni della partita d'andata. Controlli ferrei nella zona dello Stadio Olimpico e del centro di Roma, negli aeroporti e nelle stazioni, oltre che nei luoghi di ritrovo dei tifosi scozzesi. Già da oggi è in vigore il divieto di vendita di bottiglie in vetro per i locali. Stando a quanto riportato da IlMessaggero.it, il piano sicurezza è stato illustrato ieri durante un tavolo tecnico presieduto dal questore Carmine Esposito.



Per quanto riguarda il settore ospiti, la Curva Sud e la Monte Mario, i cancelli apriranno alle ore 15, per tutti gli altri settori invece, l'ingresso è previsto a partire dalle 16.30. Chiusa per squalifica la Curva Nord. Dalle 14.00 sarà in funzione il consueto punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre a Villa Borghese, da dove partiranno alcuni pullman che li scorteranno fino all'Olimpico. Previsto anche lo sgombero dei veicoli in sosta nell'area dello stadio, molte strade potrebbero essere chiuse al traffico. Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale collaboreranno insieme affinchè l'ordinanza venga rispettata.

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LA DATA DELLA SUPERCOPPA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE