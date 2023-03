Lazio, che frecciata alla Roma: "Un uomo in meno? Va bene lo stesso!" - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha vinto il derby di domenica sera anche grazie alla squalifica del solito Ibanez dopo circa 30' di gioco. Un rosso che sicuramente ha agevolato la squadra di Sarri nel trovare la vittoria, ma che non per questo giustifica l'atteggiamento rinunciatario della Roma. Tramite un video postato sul proprio profilo Instagram, la Lazio ha voluto ricordare ai rivali come nel 1997 furono i biancocelesti a rimanere in inferiorità. L'espulsione di Favalli al 7', però, non ha impedito agli uomini di Eriksson di trovare la rete in ben tre occasioni nel secondo tempo, vincendo il derby 3-1. Nel video, in cui lo schermo è diviso a metà, le due partite sono contrapposte e il gol di Zaccagni viene paragonato a quello di Mancini che, quella sera, sbloccò la stracittadina. A questo viene aggiunta una citazione del comico e conduttore Valerio Lundini: "Un uomo in meno? Va bene lo stessoooo".