Lazio, gli effetti del boom finanziario: Lotito raddoppia lo stipendio

RASSEGNA STAMPA - La Lazio sta crescendo, sta raccogliendo i frutti del duro lavoro e dei sacrifici fatti in questi anni. Il cambiamento non è solo sul campo, ma anche a livello societario. Il presidente Claudio Lotito, un passo alla volta, ha cercato di costruire il suo impero superando molteplici difficoltà. Ora si gode, insieme alla sua “famiglia”, i risultati di quanto fatto. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il club gode di uno status di grazia economica, sportiva e finanziaria dovuto da anni di attenta gestione, di politiche innovative e nuove partnership. Tutto ciò gli ha permesso di chiudere il bilancio 2022 con perdite contenute rispetto alle altre società. Questo ha consentito al patron biancoceleste, dopo quindici anni, di percepire uno stipendio in qualità di Presidente del Consiglio di Gestione della Lazio Marketing & Communication Spa. L’ammontare degli emolumenti è di 500.000 euro, come rivelato dalla Relazione Finanziaria del 2022, a questi si aggiungono altri 600.000 euro sempre stando a quanto riportato nella Relazione. Un segno di prosperità che indica la buona strada intrapresa e lascia ben sperare per il futuro.

