Lazio, il derby è tuo! Felipe Anderson punisce la Roma

La Lazio vince il derby: in fondo a una delle settimane più laziali della storia la squadra di Maurizio Sarri batte 1-0 la Roma e fa sua la stracittadina. De cisivo Felipe Anderson nel primo tempo, abile a sfruttare il pressing di Pedro su Ibanez e a trafiggere Rui Patricio. Sarri batte Mourinho per la seconda volta in tre tentativi e regala al popolo biancoceleste una soddisfazione immensa, tra mille difficoltà. Del resto la Lazio quando viene colpita dalle difficoltà ne esce fuori sempre nel modo migliore.

LE SCELTE DI SARRI - Il dubbio della vigilia è sciolto, gioca Luis Alberto titolare. Lo spagnolo compone il terzetto di centrocampo con Vecino e Cataldi. In porta Provedel, la difesa da destra a sinistra è composta da Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic. In attacco, con Immobile portato in panchina, Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson centravanti.

FELIPE PUNISCE LA ROMA - Parte più aggressiva la Roma che nei primi minuti cerca di mettere sotto pressione la Lazio. La prima conclusione è di Abraham, para sicuro Provedel, poi è Zaniolo a provarci, il tiro finisce fuori. Il primo cartellino giallo è per Mancini, pestone da dietro su Zaccagni involato in profondità. La prima occasione per i biancocelesti arriva al 20’, sfonda Zaccagni a sinistra, il suo cross viene sporcato da Mancini e l’opportunità sfuma. Ammonito anche Lazzari, intervento in ritardo su Zalewski. Al 28’ la Lazio va in vantaggio: Pedro aggredisce la costruzione di Ibanez, la palla finisce sui piedi di Felipe Anderson che batte Rui Patricio. La reazione della Roma arriva pochi minuti dopo, gran tiro di Zaniolo deviato da Marusic, la traversa salva Provedel. I giallorossi premono, i biancocelesti provano ad abbassare i ritmi e a ripartire. L’ultima conclusione del primo tempo è di Pedro, che dopo una serpentina lascia partire un tiro troppo debole per creare grattacapi alla Roma.

NON SI PASSA! - La Roma opera una sostituzione nell’intervallo, dentro Celik e fuori Mancini. La ripresa inizia in modo equilibrato, la Roma cerca l’episodio mentre la Lazio è sempre attenta a non concedere nulla. Ammonito Vecino per un pestone su Zaniolo, la prima occasione per la Roma arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Pellegrini sul secondo palo, Smalling dopo aver spinto Marusic non trova la porta. Altra sostituzione nella Roma, Volpato rileva l’infortunato Pellegrini. Zaccagni sfonda in ripartenza, imprecisa la sua palla in mezzo. Terzo cambio per la Roma, dentro El Shaarawy e fuori Karsdorp, Zalewski passa a destra. Al 67’ i giallorossi provano uno sfondamento al centro della difesa biancoceleste, grande confusione davanti a Provedel, Romagnoli in scivolata stoppa la conclusione di Zaniolo, alla fine esce con la palla Casale. Due avvicendamenti per la Lazio, dentro Hysaj e Cancellieri, fuori Lazzari e Pedro. Esce anche Luis Alberto, entra Basic. Al 72’ grande ripartenza di Cancellieri, palla dietro a Felipe Anderson, Rui Patricio risponde presente. Dentro Belotti e Matic, fuori Camara e Zalewski, l’ex Torino prova con una sponda a imbeccare Zaniolo, Cataldi lo anticipa e prende il fallo. Ultima sostituzione della Lazio, fuori Zaccagni e dentro Luka Romero. A tre dal termine c’è una rissa tra Radu e Rui Patricio, che poi coinvolge le due panchine: ammoniti i due che innescano la mischia. I minuti di recupero sono 8, si arriva al 100’ per un infortunio di Belotti, ma la Roma non produce nulla. La Lazio vince il derby, la Lazio batte la Roma.