Lazio, Immobile è leggenda: gol, personalità e record da campione

RASSEGNA STAMPA - Esordio stagionale per la Lazio con tanto di vittoria, e che vittoria! Sudata e sofferta fino all’ultimo secondo, ma si sa è prassi. Se non si soffre si gode solo a metà. Ecco arrivare i primi tre punti, che valgono doppio se conquistati davanti a uno stadio così pieno. Anche stavolta, ci ha messo lo zampino Ciro Immobile. È lui a siglare il gol del vantaggio, grazie a un super assist di Milinkovic. Anche stavolta, come sempre, si è fatto carico della squadra e l’ha trascinata alla vittoria. Non è cosa insolita per lui, tantomeno nella prima giornata. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il capitano biancoceleste ha segnato un nuovo record e si appresta a raggiungerne un altro. Da quando veste la maglia con l’aquila sul petto è possibile leggere il suo nome nel tabellino dei marcatori della prima giornata, da sette anni a questa parte: 6 volte è accaduto in campionato e una volta in Supercoppa Italiana nella sfida contro la Juventus. Ma non è tutto. Così, prendendo in considerazione solo l’era dei 3 punti a vittoria, è il quarto giocatore che va in rete nella giornata che dà avvio alla stagione come Muzzi, Shevchenko e Muriel. Infine, per ultimo ma non per importanza, ha raggiunto quota 183 gol in Serie A. Di questi, 151 con la Lazio in 209 presenze. Agganciando così Batistuta nella classifica all time dei marcatori, puntando Signori, Gilardino e Del Piero a quota 188.