Lazio, Inzaghi ai saluti: "Il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima"

Mancavano solo le sue parole e ora sono arrivate. Simone Inzaghi non è più l'allenatore della Lazio e ai mcirofoni dell'Ansa ha così salutato i tifosi e la società: "Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio. Ringrazio la società, il presidente, i giocatori e i tifosi che mi hanno accompagnato in questi splendidi 22 anni da giocatore e da allenatore. Abbiamo lottato e vinto insieme. Questi colori sono e resteranno per sempre nel mio cuore: il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima".