Lazio, Lotito spiega: "Ecco perché ho scelto Baroni. Su Greenwood dico..."

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: "Baroni? È una scelta tecnica. Noi valutiamo le persone dal punto di vista professionale e per l'apporto che possono dare dal punto di vista dei giocatori, di valorizzazione degli stessi e anche a partire dal modulo tattico. Riteniamo che sia l’allenatore giusto per questa squadra. Greenwood sogno possibile? Io ho detto sempre che non vendo sogni ma solide realtà. Cerco di tradurre i sogni in fatti concreti. Al di là dei nomi noi stiamo allestendo una squadra competitiva, tecnicamente e mentalmente. Ritengo che lo fosse anche lo scorso anno, poi ci sono stati dei problemi all'interno dello spogliatoio che non hanno consentito di valorizzare al meglio le potenzialità del gruppo. Basti pensare che abbiamo perso delle partite con squadre meno attrezzate e che per pochi punti non siamo riusciti a raggiungere quello che era il nostro obiettivo. Credo che ora viceversa stiamo cercando di dedicarci sia all'allestimento tecnico della squadra che a quello mentale. La Lazio è un punto di arrivo, non di partenza. Europeo? Non parlo, non esprimo giudizi su temi che non mi competono. I fatti si commentano da soli".