Lazio, Luis Alberto sotto i ferri: ecco il motivo dell'operazione

La notizia scuote il martedì sera della Lazio e non è quella che Simone Inzaghi sperava di ricevere. Luis Alberto s'è operato in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l'appendice. L'intervento è riuscito senza complicazioni e il giocatore sarà presto a casa. Luis Alberto rimarrà out tra i 7 e i 10 giorni saltando quindi le partite contro Parma e Sassuolo. Il suo rientro potrebbe coincidere con la trasferta di Bergamo in programma il 31 gennaio, anche se ovviamente non verranno corsi rischi.