Lazio - Midtjylland, le pagelle dei quotidiani: tridente sugli scudi, Gila rimandato

Voti altissimi per il tridente leggero. Promosso anche Milinkovic, insufficienza per Gila su cui pesa l'errore in occasione del...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Midtjylland e rialza la situazione in Europa League. Ora ai biancocelesti basterà un pareggio per proseguire nella competizione, ma più in generale la squadra di Sarri ha il destino nelle proprie mani. I quotidiani promuovono ancora Milinkovic e compagni. Voti molto alti per il tridente leggero. Da Zaccagni a Felipe Anderson passando per Pedro, tutti sono oltre il 7. Rimandato Gila, su cui pesa l'errore in occasione del gol dei danesi. Ecco le pagelle nel dettaglio: IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5.5 (37'st Casale sv), Romagnoli 6.5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Marcos Antonio 6 (10' st Cataldi 6.5), Basic 6 (10' st Vecino 6); Felipe Anderson 7.5, Cancellieri 6 (10'st Pedro 7.5), Zaccagni 7.5 (27' st Romero 6.5). All. Sarri 7 LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37'st Casale sv), Romagnoli 5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7, Marcos Antonio 5.5 (10' st Cataldi 6), Basic 6 (10' st Vecino 6); Felipe Anderson 6.5, Cancellieri 6 (10'st Pedro 7), Zaccagni 7.5 (27' st Romero 6). All. Sarri 6 TUTTOSPORT - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 4 (37'st Casale ng), Romagnoli 6.5, Marusic 6.5; Milinkovic-Savic 7.5, MarcosAntonio 5.5 (10' st Cataldi 6), Basic 6 (10' st Vecino 6); Felipe Anderson 8, Cancellieri 6 (10'st Pedro 7), Zaccagni 8 (27' st Romero ng). All. Sarri 7 IL TEMPO - Provedel 6.5; Hysaj 6, Gila 5.5 (37' st Casale sv), Romagnoli 6.5, Marusic 6.5; S.Milinkovic-Savic 7.5, Marcos Antonio 5 (10' st Cataldi 7), Basic 5.5 (10' st Vecino 7); Felipe Anderson 7, Cancellieri 5 (10' st Pedro 7), Zaccagni 7 (28' st Romero sv). All.: Sarri 7. IL MESSAGGERO - Provedel 5,5; Hysaj 6, Gila 5 (37' st Casale ng), A.Romagnoli 6,5, Marusic 6; S.Milinkovic-Savic 7,5, Marcos Antonio 5 (10' st Cataldi 6), Basic 5,5 (10' st Vecino 6); Felipe Anderson 7, Cancellieri 5,5 (10' st Pedro 7,5), Zaccagni 7 (28' st Romero 6). All. Sarri 7. LA STAMPA - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37' st Casale sv), Romagnoli 6, Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5, Marcos Antonio 5,5 (10' Cataldi 6), Basic 6 (10' st Vecino 6), Felipe Anderson 7, Cancellieri 6 (10' st Pedro 7), Zaccagni 6,5 (28' st Romero 6). All.: Sarri 6,5 LA NAZIONE - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37'st Casale sv), Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7.5, Marcos Antonio 5.5 (10'st Cataldi 6), Basic 6 (10'st Vecino 6); Felipe Anderson 7, Cancellieri 6 (10'st Pedro 7), Zaccagni 6.5 (28'st Romero 6). Allenatore: Sarri 6.5 IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6; Hysaj 6, Gila 5 (37'st Casale sv), Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 7.5, Marcos Antonio 5.5 (10'st Cataldi 6), Basic 6 (10'st Vecino 6); Felipe Anderson 7, Cancellieri 6 (10'st Pedro 7), Zaccagni 6.5 (28'st Romero 6). Allenatore: Sarri 6.5.