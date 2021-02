Lazio, Milinkovic: “Possiamo fare una grande partita contro il Bayern. Real? Il mio sogno...”

Se si guarda alla Lazio di oggi c'è più di una stella nella squadra di mister Inzaghi ma il Sergente Milinkovic avrà sempre un ruolo speciale nel cuore dei tifosi biancocelesti che negli anni lo hanno visto crescere e formarsi fino a diventare il calciatore fortissimo che è oggi. In ogni sessione di mercato sembra dover andare via ma alla fine il serbo fino ad ora non si è mai mosso da Roma. Il numero 21 ha rilasciato un'intervista al canale serbo Tv Nova in cui ha ribadito anche quanto già detto in precedenza sul sogno di giocare nel Real Madrid: “In Champions League ci aspetta un duro lavoro. Dico la verità, volevo giocare a Madrid contro il Real per scambiare le maglie. Detto questo, penso che possiamo fare una grande partita contro il Bayern. Sogno di giocare per il Real Madrid da quando ero bambino. Questo è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”.

