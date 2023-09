Lazio, Pedro: "Luis Alberto? Merita la Spagna". Poi spunta un retroscena con l'Atletico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano poco più di ventiquattro ore alla sfida di Champions League tra la Lazio e l'Atlético Madrid. Un incrocio particolare per Pedro che, dopo aver affrontato per anni i Colchoneros in Liga, oggi li ritrova ancora una volta da avversari. E pensare che, stando a quanto a raccontato ai microfoni della Televisione Spagnola, il giocatore canarino in passato sarebbe stato vicino a vestire la maglia dell'Atlético: "C'è stato un periodo in cui potevo trasferirmi a Madrid, ma poi non si è concretizzato. Mi sono sempre divertito molto al Calderón con la Nazionale". Nell'ultimo appuntamento di questo girone, Pedro farà ritorno in Spagna, questa volta affronterà la squadra di Simeone sul campo del Wanda Metropolitano, con l'obiettivo di divertirsi allo stesso modo e di regalarsi nuove gioie.

La testa oggi è, però, sulla partita di domani. Entrambe le squadre vogliono conquistare la vittoria, per mettere fine a un periodo non proprio roseo, soprattutto per gli uomini di Sarri: "Nessuno di noi due è arrivato nel miglior momento possibile della stagione, è vero, ma spero che potremo fare una bella partita davanti al nostro pubblico".

Luis Alberto, Simeone e Griezmann: i protagonisti del match

La Lazio, dal canto suo, potrà puntare su un elemento in particolare della sua rosa: Luis Alberto. Anche per il Mago si tratterà di un incrocio particolare, ma davanti a sé avrà soprattutto l'opportunità di mettersi in mostra agli occhi della Nazionale che, secondo un esperto come Pedro, dovrebbe concedergli qualche chance: "Luis Alberto sta giocando tanto e molto bene, spero che possa tornare nuovamente in Nazionale. Spero che arrivi quella chiamata". Le ultime parole dell'ala della Lazio sono rivolte agli avversari. In primis verso Simeone, per anni avversario, ma con cui condivide il legame con i colori biancocelesti: "ll Cholo è un insegnante, per lui è una partita speciale. Ha giocato qui ed è ricordato brillantemente" - poi per Griezmann - "E' un talento, mi è sempre piaciuto. E’ spettacolare, il giocatore da seguire per noi"