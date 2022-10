Lazio - Sturm Graz, le pagelle dei quotidiani: Pedro sugli scudi

Lo spagnolo è il migliore. Promossi anche Milinkovic, Immobile e Felipe Anderson, mentre Lazzari paga cara la reazione...

RASSEGNA STAMPA - Una Lazio che non molla mai viene fermata sul 2-2 all'Olimpico dallo Sturm Graz. La squadra biancoceleste ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ma l'uomo in meno non si è visto. Immobile e compagni hanno lottato su ogni pallone provando più degli avversari a vincere la partita. Pedro ha illuso lo stadio con il 2-1 al 71', prima che Boving non gelasse lo stadio con un sinistro da fuori area. I quotidiani incoronano lo spagnolo che vince la palma del migliore in campo. Promossi Immobile e Provedel, mentre più che positivi sono stati gli ingressi di Milinkovic Savic e di Felipe Anderson. Alti e bassi per Patric e Hysaj che non mettono d'accordo i giornali. Bocciato Lazzari e il direttore di gara che punisce l'accenno di reazione del terzino. Ecco i voti dei principali quotidiani sportivi e non per la squadra di Maurizio Sarri.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6.5; Lazzari 5, Gila 5.5, Patric 6, Hysaj 5.5; Luis Alberto 6.5 (12' st Felipe Anderson 7), Cataldi 5 (12' st Vecino 6), Basic 5.5 (12' st Milinkovic 8); Pedro 8, Immobile 6.5 (33' st Cancellieri sv), Zaccagni 6.5 (1' st Marusic 6). All.: Maurizio Sarri 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 4.5, Gila 6, Patric 5, Hysaj 5.5; Luis Alberto 5.5 (12' st Felipe Anderson 6.5), Cataldi 5.5 (12' st Vecino 6.5), Basic 5.5 (12' st Milinkovic 7); Pedro 7, Immobile 6.5 (33' st Cancellieri 6), Zaccagni 6.5 (1' st Marusic 6). All.: Maurizio Sarri 6.5.

TUTTOSPORT - Provedel 7; Lazzari 5, Gila 7, Patric 7, Hysaj 7; Luis Alberto 6.5 (12' st Felipe Anderson 6), Cataldi 5 (12' st Vecino 6), Basic 5.5 (12'st Milinkovic-Savic 6); Pedro 8, Immobile 7 (33' st Cancellieri ng), Zaccagni 6 (1' st Marusic 6). All. Sarri 7

IL TEMPO - Provedel 6; Lazzari 4, Gila 5, Patric 6, Hysaj 5.5; Luis Alberto 5.5 (12' st Felipe Anderson 7), Cataldi 5 (12' st Vecino 5.5), Basic 5 (12' st Milinkovic 7); Pedro 7, Immobile 6.5 (33' st Cancellieri sv), Zaccagni 6.5 (1' st Marusic 6). All.: Maurizio Sarri 6.

IL MESSAGGERO - Provedel 6,5; Lazzari 4,5, Gila 5,5, Patric 6, Hysaj 6,5; Luis Alberto 6 (13' st Felipe Anderson 6,5), Cataldi 5,5 (13' st Vecino 6), Basic 6 (13' st Milinkovic-Savic 6,5); Pedro 7,5, Immobile 7 (34' st Cancellieri ng), Zaccagni 6,5 (1' st Marusic 5,5). All.: Sarri 6,5

LEGGO - Provedel 6.5; Lazzari 5.5, Gila 6.5, Patric 7, Hysaj 5; Luis Alberto 5.5 (12' st Felipe Anderson 6.5), Cataldi 5 (12' st Vecino 6), Basic 5 (12'st Milinkovic-Savic 6.5); Pedro 7.5, Immobile 7 (33' st Cancellieri 6), Zaccagni 6.5 (1' st Marusic 6). All. Sarri 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA - Provedel 7; Lazzari 4, Gila 6.5, Patric 7, Hysaj 7; Luis Alberto 6 (12' st Felipe Anderson 6.5), Cataldi 5 (12' st Vecino 6), Basic 5.5 (12'st Milinkovic-Savic 7); Pedro 8, Immobile 7.5 (33' st Cancellieri ng), Zaccagni 6.5 (1' st Marusic 6). All. Sarri 7.5

LA REPUBBLICA - Provedel 5.5; Lazzari 4, Gila 6.5, Patric 6, Hysaj 6; Luis Alberto 5.5 (14’ st Felipe Anderson 6.5), Cataldi 5 (14’ st Vecino 6), Basic 5 (13’ st Milinkovic 6.5); Pedro 8, Immobile 6 (34’ st Cancellieri 5), Zaccagni 6.5 (1’ st Marusic 5.5). All. Sarri 6.

LA STAMPA - Provedel 6,5; Lazzari 5,5, Gila 5,5, Patric 6, Hysaj 6; Luis Alberto 5,5 (13’ st Felipe Anderson 7), Cataldi 5 (13’ st Vecino 6), Basic 5,5 (13’ st Milinkovic- Savic 6,5); Zaccagni 6,5 (1’ st Marusic 6), Immobile 6,5 (34’ st Cancellieri sv), Pedro 7. All.: Sarri 6,5

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6; Lazzari 5, Gila 6, Patric 6, Hysaj 6.5; Luis Alberto 6 (14’ st Felipe Anderson 6.5), Cataldi 5.5 (13’ st Vecino 6), Basic 5.5 (14’ st Milinkovic-Savic 6); Pedro 7.5, Immobile 7 (34’ st Cancellieri sv), Zaccagni 6.5 (1’ st Marusic 6). All. Sarri 6.

