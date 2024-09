Lazio, torna l'Europa League: le immagini esclusive del trofeo - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Quanto sei bella Europa. Torna l'appuntamento con la coppa europea con un format tutto nuovo. Dopo l'avventura dello scorso anno in Champions League, la Lazio è chiamata a giocarsi le sue carte nella seconda competizione internazionale. Esordio assoluto per Marco Baroni e per diversi dei suoi uomini. Eppure la sensazione è che questa nuova formula possa regalare buone possibilità ai biancocelesti per andare più avanti possibile. Due volte ai quarti di finale il miglior risultato della Lazio in Europa League: bisogna partire nel miglior modo possibile. In questa edizione la finale si giocherà al San Mames di Bilbao, in programma il 21 maggio 2025.

LE IMMAGINI DEL TROFEO - Abbiamo avuto l'opportunità di vedere da vicino il trofeo messo in palio e alzato al cielo dall'Atalanta nella passata edizione. La coppa, che pesa 15 kg e che presenta un'altezza di 65 cm, una larghezza di 33 cm e una profondità di 23 cm, è realizzata in argento, senza manici e poggia su una base di marmo. Da questa si diparte un gruppo di giocatori che sembrano lottare per raggiungere un pallone e la dicitura COUPE UEFA: di fatto, essi sostengono la coppa ottagonale che riporta l'emblema dell'UEFA. La coppa è stato disegnata da Silvio Gazzaniga e realizzata dai laboratori Bertoni di Milano per la prima finale della competizione, nel 1972, per un costo di 23 mila euro.