Lazio, tra gli esuberi e il mercato da sbloccare: il punto

RASSEGNA STAMPA - Mercato bloccato in entrata, la rosa della Lazio non sarà rinforzata, per questo deve essere sfoltita. Il compito di Lotito sta proprio in questo: piazzare gli esuberi per superare i divieti imposti entro il 30 settembre per permettersi di operare a gennaio in entrata. Come riporta il Corriere dello Sport, Kamenovic e Fares sono i due nomi in cima alla lista, non sono stati nemmeno convocati per il ritiro a Formello. Il serbo ha ancora un anno di contratto, andrà via a parametro zero tra 12 mesi, ma il ds Fabiani sta provando ad anticipare i saluti attraverso una buonuscita.

Kamenovic è rientrato dalla parentesi all'Yverdon, l'estate scorsa aveva rinnovato il prestito con la squadra. Peccato però che i ripetuti infortuni muscolari non gli abbiano fatto chiudere l'ultima stagione con sole 9 presenze complessive rimanendo ai box da dicembre a maggio. A lui si aggiunge Fares il cui ingaggio pesante (1,2 milioni di euro l'anno) frena il possibile mercato. Tchaouna è finito al Burnley, mentre Casale è stato riscattato per 6,5 milioni dal Bologna. Ma non basta, sono necessarie altre uscite per far rientrare il "costo del lavoro allargato", ma prima bisognerà attendere il responso di Sarri sulla lista dei 25.

Basic seppur stia facendo un buon ritiro, rimane l'indiziato numero uno per il primo taglio. L'altro potrebbe spuntare fuori una volta deciso chi tenere tra Noslin e Cancellieri. L'ex Verona si sta confermando, ma è anche vero che è l'unico che ha più mercato rispetto all'olandese. I baby aggregati in ritiro partiranno invece in prestito: Ruggeri interessa a Carrarese, Spezia e Juve Stabia, Saná ha una proposta in Belgio, mentre il portiere Renzetti (2006) è pronto per la prima esperienza tra i professionisti: piace ad Alcione, Pontedera, Cavese e Bra.

