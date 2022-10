Lazio, un mercato ibrido: ci sono la mano di Sarri e la visione di Lotito, ma per il salto di qualità...

Una Lazio coriacea, tenace, coraggiosa. La partita contro lo Sturm Graz restituisce un risultato agrodolce: il 2-2 tiene tutto aperto in ottica qualificazione, ma la sensazione è che senza la svista dell’arbitro tedesco (il peggiore in campo) le cose potessero andare in modo diverso. La notizia più lieta del giovedì europeo è che la Lazio c’è, sempre in partita con la testa e con il cuore, propensa alla vittoria fino all’ultimo minuto. I passi avanti sono evidenti, sul piano tattico e anche su quello della personalità. Resta d’altra parte la sensazione di una squadra che in alcuni settori di campo sia un po’ corta, costretta a spremere gli stessi elementi, quasi allo sfinimento. L’esempio più lampante è quello di Immobile, sempre in campo dal primo minuto in questa stagione.

VICE IMMOBILE - Ciro sta giocando sempre, la sua dedizione alla causa è totale, impensabile muovergli un appunto e anche i numeri sono dalla sua parte, con il gol contro lo Sturm ha superato Inzaghi diventando il bomber più prolifico nella storia europea della Lazio. Eppure resta il sentore che dietro di lui dovrebbe esserci un’alternativa, un giocatore in grado di dargli respiro a partita in corso o dall’inizio in determinate gare. Cancellieri per ora non sta dando segnali rilevanti, vive un equivoco tattico: è un esterno o il vice Immobile? Gli ultimi ingressi in campo dell’ex Verona, contro Fiorentina e Sturm, non sono stati apprezzati da alcuni compagni e dai tifosi. L’impressione è che Cancellieri si trovi più a proprio agio da esterno, sua posizione naturale, seppur debba migliorare molto anche in quel ruolo, soprattutto nelle letture difensive. Serve un vice Immobile? Sì, come servirebbe un esterno sinistro in grado di dare uno sviluppo più lineare alla manovra in uscita. Tasselli che ancora mancano e che servirebbero per dare respiro e rotazioni ai titolarissimi e alternative a Sarri, così da non dover tirare la coperta il giovedì in Europa League.

REGISTA - Tasselli mancanti a parte, comunque, il mercato estivo della Lazio sembra essere spezzato in due tronconi. Molto bene i giocatori scelti da Sarri e presi in sinergia con Lotito, mai così protagonista in una sessione di mercato. Provedel, Romagnoli e Vecino sono sicuramente i giocatori che stanno dando il maggior contributo alla causa. Tutti giocatori indicati da Sarri, perfetti per il calcio del tecnico toscano. Meno convincente Marcos Antonio, finora il grande punto interrogativo del mercato biancoceleste. Il ruolo di perno davanti alla difesa è forse il più complicato nel calcio di Sarri, servono distanze perfette con la linea difensiva, movimenti senza sbavature, oltre a visione e pulizia tecnica. Il brasiliano è eccellente palla al piede, ma il suo impatto fisico - come detto proprio da Sarri - è “scadente”. Contro la Fiorentina ha faticato, aggredito e schermato dai centrocampisti viola, Vecino ha retto decisamente meglio quando si è posizionato davanti alla difesa.

DUE ANIME - Il tecnico ha le idee chiare, il titolare è Cataldi, di fatto una sua creatura. Marcos Antonio non è stato bocciato, ma per ora non viene preso in considerazione come un co-titolare, un calciatore in grado di essere un’alternativa del tutto affidabile, in quel ruolo Sarri avrebbe preferito un giocatore diverso, più fisico, capace di avere un incidenza sulla Lazio da subito. Gila gioca più di Marcos Antonio, ma la sensazione è che quando Casale tornerà in condizione sarà lui la prima alternativa a Patric e Romagnoli. I sei milioni spesi per lo spagnolo, potevano essere destinati altrove? Su un vice Immobile o su un terzino sinistro? Gila ha potenziale, ma per ora non è al livello dei titolari, di quei giocatori che anche in Europa possono dare un contributo di alto livello. Il mercato a due anime è questo, si vede dove c’è la mano di Sarri e dove invece s’è andati in ordine sparso. L’asse Lotito-Sarri ha funzionato bene, da lì si deve ripartire, già da gennaio. Con la Lazio ancora in Europa, alcuni interventi saranno necessari.