MARIENFELD GIORNO 3 | RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Meppen 1-1: in gol Muriqi

Terzo giorno di ritiro in Germania e prima amichevole per la Lazio di Maurizio Sarri. L'avversaria è il Meppen, squadra di Liga 3 tedesca, che è giunta alla terza giornata di campionato (una vittoria e una sconfitta finora). Per la prima volta il tecnico avrà a disposizione in amichevole Immobile, Acerbi e Correa.

Amichevole pre-campionato

Mercoledì 4 agosto 2021, ore 18:30

Marienfeld, Hotel-Residence Klosterpforte

Lazio - Meppen 1-1 (13' Krüger, 19' Muriqi)

SECONDO TEMPO

90' - Senza assegnare recupero l'arbitro fischia la fine: Lazio - Meppen 1-1.

90' - Doppia ammonizione per proteste per Correa ed espulsione. Decisione strana dell'arbitro, considerando il contesto dell'amichevole.

88' - Patric palla lunga per Immobile, che aggancia e colpisce la traversa. Gioco fermo per un fallo su Egerer.

87' - Cross di Cataldi per Akpa Akpro sul secondo palo. Il franco-ivoriano di testa manda alle stelle.

86' - Harsman intiusce e para il rigore di Immobile. Sembra stregata la porta tedesca.

85' - Percussione di Correa dalla sinistra: Tucu abbattuto in area, per l'arbitro è rigore.

83' - Patric serve Immobile, di prima Ciro in profondità per Luka Romero, anticipato da un avversario.

78' - Cataldi ci prova rasoterra e colpisce la barriera.

77' - Immobile steso da Kauper proprio al limite dell'area di rigore: qualche altro centrimetro e sarebbe stato penalty.

74' - Faßbender si addormenta, Correa serve dal fondo Immobile che colpisce un difensore del Meppen a difesa della sua porta. Altra occasione.

72' - Schema della Lazio: Cataldi pesca Acerbi, miracolo di Harsman e risultato che rimane sull'1-1.

71' - Percussione di Correa in zona centrale, fermato con le cattive dalla difesa del Meppen. Punizione dal limite per la Lazio.

66' - Cataldi lancia in profondità Immobile, palla troppo lunga può bloccare Harsman.

61' - Altri cinque cambi nella Lazio: dentro Akpa Akpro, Kamenovic, Luka Romero, Correa, Escalante, fuori Milinkovic, Hysaj, Felipe Anderson, Raul Moro e Leiva. La squadra si dispone così: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Kamenovic; Akpa Akpro, Escalante, Cataldi; Luka Romero, Immobile, Correa. La fascia di capitano passa a Immobile.

57' - Immobile scatta in profondità, salta il portiere avversario e calcia sopra la traversa. Lazio a un soffio dal raddoppio.

55' - Milinkovic cerca in area la sponda di Immobile per Felipe Anderson. Il brasiliano viene anticipato da un difensore.

51' - Cross di Milinkovic dalla destra, Immobile in ritardo di un soffio all'appuntamento in mezzo all'area. Il Meppen si salva in angolo.

49' - Cartellino giallo per Lazzari che non gradisce la decisione dell'arbitro.

48' - Raul Moro crea scompiglio sulla sinistra, serve Immobile che spedisce a lato spinto da un difensore.

46' - Inizia la ripresa, cinque cambi nella Lazio: Lazzari per Marusic, Patric per Luiz Felipe, Acerbi per Radu, Cataldi per Luis Alberto e Immobile per Muriqi. La squadra si dispone così: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. Nessun cambio per i tedeschi.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo senza concedere recupero: parziale di 1-1.

41' - Raul Moro parte da sinistra, si accentra, salta un paio di avversari e tira in porta rasoterra. Para Harsman.

40' - Milinkovic lancia lungo per Muriqi che di testa anticipa Harsman e colpisce la traversa, Luis Alberto di tacco non colpisce la porta. Altra occasione biancoceleste.

38' - Raul Moro si invola, lancio di destro per Muriqi, ma la palla è lunga e viene bloccata da Harsman.

33' - Palla perfetta per Raul Moro, involato a tu per tu con Harsman: l'uscita spericolata del portiere ha la meglio sul giovane spagnolo, che mette a lato. Lazio a un passo dal 2-1.

32' - Luis Alberto pesca Muriqi in profondità, fuorigioco segnalato dall'assistente. Capitan Milinkovic protesta con l'arbitro.

30' - Tiro di Evseev, ottima parata di Strakosha in angolo.

25' - Ancora un tentativo del Meppen: l'autore del gol Krüger non trova la porta dalla distanza. Palla a lato.

22' - Luis Alberto dalla bandierina pesca Milinkovic che viene fermato da una deviazione: i biancocelesti reclamano un colpo di braccio, tutto regolare per l'arbitro.

20' - Hysaj verticalizza su Raul Moro, troppo lunga la palla sul secondo palo per Felipe Anderson. Sfuma l'occasione per il vantaggio della Lazio.

19' - Pareggio della Lazio!!!! Vedat Muriqi: servito da Felipe Anderson il kosovaro non lascia scampo ad Harsman.

16' - Lancio in profondità per Muriqi, nel tentativo di scavalcare il portiere la palla si impenna e termina alta. Occasione Lazio.

13' - Errore in disimpegno di Luiz Felipe, Krüger sfrutta l'occasione e port in vantaggio i suoi. Lazio - Meppen 0-1.

12' - Tentativo di Fedl dalla distanza, palla fuori.

12' - Battuta rapida di Luis Alberto per Milinkovic, la palla termina tra le braccia di Harsman.

11' - Altro calcio d'angolo per la Lazio: sulla palla Luis Alberto e Raul Moro. Batte il Mago, respinta, crossa ancora Hysaj e nell'azione successiva fallo di un difensore del Meppen ai danni di Luiz Felipe.

9' - Palla lunga di Milinkovic per Marusic che scende sul fondo, cross per Muriqi deviato in angolo da Al-Hazaimeh.

6' - Mister Sarri ordina ai suoi giocatori di muovere veloce la palla, massimo due tocchi.

4' - Luis Alberto ci prova da calcio d'angolo, si salva Harsman concedendo un nuovo tiro dalla bandierina.

1' - Fischio d'inizio, parte Lazio - Meppen.

INIZIO PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 - Terminato il riscaldamento delle due squadre, tutto pronto per il fischio d'inizio di Lazio - Meppen.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio e Meppen.

LAZIO (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Patric, Vavro, Acerbi, Kamenovic, Akpa Akpro, Escalante, Cataldi, André Anderson, Luka Romero, Immobile, Caicedo, Jony, Correa. All.: Sarri.

MEPPEN (4-4-2): Harsman; Jesgarzewski, Osée, Fedl, Evseev; Egerer, Guder, Ametov, Krüger; Al-Hazaimeh, Dombrowa. A disp.: Punt, Kauper, Ideler, Hoffman, Faßbender, Ballmert, Bunning, Klöpper, Holt, Benke. All.: Rico Schmitt.

Arbitro: Florian Exner

Ass.: Maibaum - Westerh

Pubblicato alle 18.00