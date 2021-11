Qualificazioni Mondiali, Italia ai playoff: ecco come funziona ora

L'Italia ha chiuso il girone C di qualificazione a Qatar 2022 in seconda posizione. Svizzera direttamente al Mondiale, azzurri agli spareggi di marzo. Sono 12 le squadre che si giocheranno questa possibilità aggiuntiva, divise in 6 teste di serie e 6 non teste di serie. Teste di serie: Portogallo (17 punti, gare concluse), Scozia (17, sarebbero 23 ma tutte le seconde dei gironi a 6 squadre perdono i punti fatti con l'ultima in classifica, gare concluse), Russia (16, gare concluse), Italia (16, gare concluse), Svezia (15, gare concluse) e una tra Polonia (14, gare concluse) e Galles (14, una da giocare). L'ultima di queste due, Turchia (o Norvegia a 12, entrambe devono giocare una gara), Macedonia (12, gare concluse) e infine Finlandia (11, una gara da giocare) sono le non teste di serie, cui vanno aggiunte due nazioni provenienti dalla Nations League, attualmente Austria e Rep. Ceca. L’ultima giornata ancora da giocare per qualche squadra può cambiare ancora gli equilibri. In ogni caso però l'Italia è certa di essere testa di serie.

FORMULA - Le 12 squadre saranno divise in 3 gironi da 4 squadre e in ogni raggruppamento ci saranno 2 teste di serie che potranno incontrarsi soltanto in finale in gara secca. La semifinale si gioca in casa della testa di serie, per la finale invece la sede verrà sosrteggiata. il sorteggio ci sarà il 26 novembre 2021, il primo turno è previsto per il 24 e 25 marzo 2022, il secondo per il 28 e 29 marzo 2022. Subito dopo, il 1 aprile 2022 a Doha in Qatar, ci sarà il sorteggio della fase finale fissata dal 21 novembre al 18 dicembre.