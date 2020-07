RIVIVI LA DIRETTA - Lazio-Brescia 2-0: Immobile fa 35! Col Tucu scambio di favori

SECONDO TEMPO - PREMERE F5 O RICARICA PER AGGIORNARE

95' - Gioco fermo, Patric a terra. Finisce quindi qui la partita.

94' - Palo di Immobile! Ciro non riesce a fare 36 in questi minuti! Che peccato!

91' - Andrenacci incredibile, miracolo doppio su Immobile, poi Marusic chiuso

90' - Cinque minuti di recupero

90' - Slalom gigante di Adekanye che fa 50 metri di campo e trova la grande risposta di Andrenacci, sulla respinta Luis Alberto calcia sulla traversa

86' - Doppia occasione per la Lazio dal limite, Andrenacci strepitoso su Milinkovic, sicuro poi su Parolo. Entra intanto Ndoj ed esce Ayè. Dentro Bastos per Acerbi nella Lazio

83' - Adekanye per Correa e Vavro per Luiz Felipe

83' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI CIRO IMMOBILE!!!! SONO 35! PALLA SPLENDIDA DI CORREA PER IMMOBILE CHE QUESTA VOLTA NON SBAGLIA SUL PALO LUNGOOOOOO!

82' - Immobile in contropiede, grande velocità, punta Andrenacci ma la palla finisce out di pochi centimetri!

80' - Luis Alberto cerca Immobile, non lo trova, calcia, tiro rimpallato che trova proprio Ciro che col sinistro non fa male

77' - Esce Gastaldello che non ce la fa più, entra Semprini

71' - Palla di Milinkovic per Immobile che però non riesce a incrociare la conclusione, palla sull'esterno della rete

70' - Cooling break

69' - Cross pericolosissimo di Milinkovic all'interno dell'area, Immobile ingannato dal liscio di Papetti

67' - Cross di Spalek per Torregrossa, palla alta

66' - Palla di Luis Alberto per Milinkovic, esterno destro e palla altissima

64' - Cross di Lukaku per Milinkovic che riesce ad arrivare sopra a Gastaldello ma mette alto

60' - Minuti di gioco a centrocampo, sale un po' il Brescia come pressione

58' - Torregrossa svetta su Acerbi, palla alta

57' - Missile di Tonali dal limite, bellissima uscita in scivolata di Luiz Felipe

56' - Esce Lazzari, entra Marusic. Esce Jony, entra Lukaku

54' - Tonali entra in ritardo col gomito su Luis Alberto, giallo che sembra un po' poco

53' - Cross di Luis Alberto, Milinkovic di nuca e miracolo ancora di Andrenacci

51' - Cross di Luis Alberto, Andrenacci esce e blocca

50' - Spunto di Immobile, Papetti arriva in ritardo e si prende il giallo

49' - Cross di Luis Alberto, Acerbi gira di testa, blocca Andrenacci

45' - Si riparte!

PRIMO TEMPO - PREMERE F5 O RICARICA PER AGGIORNARE

45+2' - Fine primo tempo

45' - Due minuti di recupero

45' - Bella azione partita da un tacco di Jony per Correa, palla per Milinkovic che scarica su Luis Alberto, palla fuori

45' - Colpo di testa di Torregrossa, palla alta

42' - Giallo per Lazzari, decisamente eccessivo per fallo su Spalek

41' - Cross bellissimo di Jony, Immobile gira di testa, grande parata di Andrenacci

40 '- Immobile lotta e sgomita al limite dell'area, ci prova col mancino, debole e centrale

36' - Gran tiro di Luis Alberto dal limite, miracolo di Andrenacci a sventare il 2-0

34' - Tiro pericolosissimo di Zmrhal dal limite, la palla scende ed esce di poco

31' - Bella palla di Immobile per Correa, poco cattivo, poteva scapparci l'1 contro 1 col portiere

30' - Lazio ancora pericolosa che porta Jony al tiro, lo spagnolo invece cerca Immobile ma non lo trova

29' - Bella ripartenza di Correa che non riesce a trovare Immobile, trova invece Lazzari che però crossa male e lungo

26' - Dopo una serie di falli l'arbitro ordina il cooling break

23' - Verticalizzazione di Torregrossa per Spalek che cade a terra e protesta. Non c'è nulla

21' - Cross di Lazzari, Correa devia di testa ma non colpisce bene la sfera

19' - Spalek prova a scavalcare Strakosha con un pallonetto troppo facile da leggere

17' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA LAZIO! SCAMBIO FANTASMAGORICO FRA IMMOBILE E CORREA AL LIMITE DELL'AREA, IL TUCU CON LA PALLA INCOLLATA AL PIEDE AVANZA FINO AL DISCHETTO E BUCA IL PORTIERE AVVERSARIO!

14' - Stop di Immobile dal limite dell'area di rigore, Ciro si gira e calcia potente col destro. Palla fuori di poco

13' - Conclusione di Zmrhal dal limite, blocca Strakosha a terra

12' - Ancora il Brescia in contropiede, palla per Ayé che prova la conclusione, deviata in angolo

10' - Clamorosa occasione per Torregrossa che da due passi mette alto di testa dopo l'inserimento alle spalle di Milinkovic

10' - Ancora pericoloso il Brescia su un rinvio sbagliato di Patric dove Torregrossa prova la conclusione, deviata. Successivamente mischia e palla in angolo

8' - Cross teso di Tonali da calcio piazzato, Strakosha rinvia di pugno centralmente ma il Brescia non trova modo poi di calciare nuovamente verso la porta

5' - La Lazio attacca con facilità, un paio di combinazioni e un cross pericoloso per ora non sono concretizzati

2' - Cross rasoterra di Lazzari, Jony prova una conclusione da posizione molto difficile, potente, fuori di un paio di metri

1' - Partiti! La Lazio attacca verso Curva Nord. Immobile cerca i gol per la Scarpa d'oro

0' - Amici ed amiche de Lalaziosiamonoi.it buonasera! Vi arriva il benvenuto alla diretta live scritta di Lazio-Brescia da parte di Mirko Borghesi. Forza Lazio! Bellissima la scritta grazie in Tevere. Velia Donati canta l'inno.

Serie A 2019/20 - 37ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Mercoledì 29 luglio 2020, ore 19:30

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Armini, Bastos, Vavro, Cataldi, Marusic, D. Anderson, A. Anderson, Lukaku, Adekanye, Raul Moro. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Leiva, Lulic, Radu, Caicedo.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Jony, Leiva.

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Sabelli, Papetti, Gastaldello, Mateju; Spalek, Viviani, Tonali, Zmrhal; Torregrossa, Ayè. A disp.: Alfonso, Mangraviti, Cistana, Chancellor, Semprini, Ghezzi, Ndoj. All.: Lopez.

Indisponibili: Bisoli, Donnarumma, Skrabb.

Squalificati: Dessena.

Diffidati: Chancellor, Papetti.