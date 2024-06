Euro 2024, Girone C | Inghilterra, Slovenia, Serbia e Danimarca: la mini guida

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al via Euro2024. Il 14 giugno inizierà il torneo che si svolgerà interamente in Germania. Ventiquattro squadre, divise in sei gruppi da quattro, si sfideranno fino ad arrivare alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio. Ecco il Girone C, composto da Inghilterra, Slovenia, Serbia e Danimarca.

INGHILTERRA

A Euro2024 sarà vietato sbagliare per i vice-campioni in carica dell’Inghilterra: la sconfitta in finale contro l’Italia è una ferita ancora aperta. Southgate punta sulle nuove leve: da Mainoo a Eze, fino a Wharton e alla stellina del Chelsea Cole Palmer. Le assenze pesanti portano i nomi di James, Rashford, Sterling e Sancho, rinato a Dortmund ma non ancora abbastanza per il ct inglese. Ci sono ovviamente Foden, Bellingham, Saka, su cui si fonderà la squadra, e anche Maguire, tra gli altri. It’s coming home?

SLOVENIA

Grande ritorno per la Slovenia: è al suo primo Europeo dopo 24 anni, nonché al suo secondo in assoluto. Per questo le scelte del ct Kek puntano sull’esperienza e sull’affidabilità. La porta sarà difesa, come sempre, da Oblak. Poi spazio a Bijol, Zajc, Lovric e Kurtic. Il nome di Ilicic tra gli attaccanti rievoca dolcissimi ricordi a tutti i tifosi ‘italiani’ e non solo. Un romantico ritorno.

SERBIA

Rialzarsi dopo gli ultimi Mondiali è l’obbligo della Serbia, una delle più grandi delusioni in Russia e in Qatar. Al primo Europeo dopo il 2000, la squadra di Stojkovic ha un grande organico da poter sfruttare. Non mancano Vlahovic, Mitrovic, Milinkovic-Savic, Kostic, Tadic e Samarzdic, solo per citarne alcuni. Con tutta questa qualità a disposizione, è decisamente il momento finalmente di farsi valere e di diventare grandi.

DANIMARCA

Nonostante il tristemente noto ‘caso Eriksen’, nell’ultimo Europeo la Danimarca è riuscita a raggiungere le semifinali, salvo poi uscire contro l’Inghilterra. Ora in Germania il ct Hjulmand punta a riconfermare quanto di buono fatto tre anni fa. Tra i convocati non manca il leader Kjaer, che di recente ha dato l’addio al Milan. Insieme a lui ci sono Delaney, Hjulmand e Hojbjerg, così come il già citato numero 10 Eriksen. L’attacco si reggerà sulla stellina dello United, nonché ex Atalanta, Rasmus Hojlund. Niente da fare per Isaksen.

